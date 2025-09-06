Karol G reveló el inesperado problema que le ha generado su gira: “Es una locura”

Karol G atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera con ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, una gira internacional con la que llevará su espectáculo por estadios de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa hasta 2027. La producción, que comenzó el pasado 24 de julio en Chicago, representa uno de los proyectos más ambiciosos de la cantante colombiana y supone también un importante reto físico.

La artista de 35 años, que este año hizo historia al convertirse en la primera mujer latina en encabezar el festival Coachella, ha hablado en los últimos meses de la preparación que ha requerido este nuevo espectáculo. Ahora, en una conversación con el pódcast ‘The Run-Through with Vogue’, reveló uno de los efectos que ha experimentado desde que comenzó el intenso calendario de presentaciones.

¿Qué le pasa a Karol G?

De acuerdo con lo que contó ‘La Bichota’, el ritmo de la gira ha provocado cambios físicos importantes durante sus presentaciones. La cantante explicó que los conciertos, que pueden extenderse durante aproximadamente tres horas, representan un esfuerzo considerable para su cuerpo cuando se realizan de manera consecutiva.

“Cuando empiezas a viajar tanto y a hacer la gira todos los días, empiezas a necesitar cosas específicas que te ayuden”, explicó la artista durante la conversación, en la que habló también de su preparación para llevar el espectáculo a diferentes escenarios.

Uno de los cambios que más ha notado está relacionado con su peso. Según relató Karol G, durante la gira pierde peso con rapidez, una situación que incluso ha tenido consecuencias en el vestuario que utiliza durante sus conciertos.

“Es una locura. Cada dos semanas tienen que hacer un ajuste al vestuario”, contó la artista paisa, quien señaló que la exigencia de actuar durante varias horas afecta directamente los cambios que experimenta su cuerpo.

La situación ha obligado al equipo encargado de sus looks a realizar modificaciones frecuentes para que las prendas continúen ajustándose a sus medidas. La cantante explicó que el espectáculo contempla seis cambios de vestuario por presentación, por lo que mantener cada diseño en las condiciones adecuadas se ha convertido en otro de los retos de la gira.

Para afrontar la exigencia de ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, Karol G comenzó desde octubre un proceso de preparación que incluye el acompañamiento permanente de un entrenador, un chef y un especialista en recuperación.

La cantante también explicó que su alimentación fue diseñada para responder a las necesidades de su actividad sobre el escenario, con énfasis en la precisión de los alimentos que consume y no en las restricciones.

La gira recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa durante los próximos meses. Su recorrido está previsto hasta julio de 2027, cuando finalizará en Milán, Italia.

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