La canción de Jarabe de Palo que cobró un nuevo significado tras la muerte de Pau Donés

Las canciones de Jarabe de Palo acompañaron a varias generaciones y, con el paso del tiempo, algunas adquirieron nuevos significados después de la muerte del vocalista Pau Donés, ocurrida en junio de 2020. Una de ellas es ‘Humo’, tema que hoy ocupa un lugar particular para Álex Tenas, baterista y cofundador de la agrupación española.

En entrevista con Vea, Tenas habló sobre las emociones que experimenta al volver a interpretar canciones que compartió durante años con su amigo y colega. Aunque reconoce que cada integrante vive la ausencia del cantante de una manera distinta, admite que hay momentos en los que la música termina llevándolo a lugares emocionales inesperados.

“Hay momentos en los que me emociono. Me acuerdo muchas veces de que empezaba a llorar y decía: ‘Hostia, pero ¿qué me pasa?, si he tocado esto miles de veces. Y bueno, cada uno tiene sus momentos”, contó el músico.

Alex Tenas explicó que suele guardar esas emociones para sí mismo, pero hay canciones que inevitablemente tienen ahora un peso diferente. Entre ellas está ‘Humo’, una composición que Donés escribió durante su lucha contra el cáncer y que terminó convirtiéndose en una de las piezas más personales de su repertorio.

“Canciones como ‘Humo’, por ejemplo, pues cogen para mí mucha importancia ahora. No por el hecho de la letra, sino por todo lo que hay detrás. Supongo que cada uno lo siente a su manera también”, aseguró en su charla con este medio de comunicación.

La historia detrás de ‘Humo’

‘Humo’ fue publicada en 2017 como la única canción inédita de ’50 palos’, álbum con el que Jarabe de Palo celebró los 50 años de Pau Donés. La canción nació en un momento especialmente delicado de su vida, después de que el cantante fuera diagnosticado con cáncer de colon.

El propio Donés explicó entonces que se despertó con la sensación de que uno de sus grandes amores, la vida, podía escapársele. De ese miedo nació la canción, que definió como un “canto a la vida” y cuyo mensaje central invitaba a vivir el presente.

El tema también fue presentado como una declaración de amor a la vida. En otra entrevista, el artista contó que era la primera vez que escribía una canción dedicada a ese “gran amor”, después de haber dedicado buena parte de su carrera a escribir sobre relaciones sentimentales.

Por eso, las palabras de Alex Tenas adquieren un significado particular seis años después de la muerte de Pau Donés. Lo que alguna vez fue una canción escrita desde el temor de perder la vida hoy también funciona, para quienes permanecen en la banda, como un vínculo con quien la escribió.

Álex Tenas y Pau Donés, fundadores de Jarabe de Palo. Fotografía por: Instagram @alextenas

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