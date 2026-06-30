La Combinación Perfecta 7: así fue la maratónica noche de J Balvin y Grupo Firme en Neiva

La espera terminó a las 7:00 p.m. del domingo 28 de junio, cuando las luces del LMP Arena de Neiva se encendieron para dar inicio a La Combinación Perfecta 7, uno de los conciertos más esperados de la edición 64 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro.

Antes, un DJ fue el encargado de ambientar el ingreso del público entre las 4:00 y las 7:00 p.m, preparando el escenario para una jornada que terminaría más de 12 horas después, con el sol iluminando nuevamente la capital huilense.

Así se desarrolló ‘La Combinación Perfecta 7′, que reunió en Neiva a Grupo Firme, J Balvin, Rafa Pérez y más

El primero en subir a la tarima fue Rikarena, que puso la cuota de merengue de la noche con canciones como Era mentira, Cuando el amor se daña y Ella es tan bella, logrando que los primeros asistentes abandonaran sus sillas para bailar y marcar el ritmo de un concierto que apenas comenzaba.

Después llegó el turno de Luis Alfonso, el primer representante de la música popular de la jornada artística. Durante cerca de una hora interpretó algunos de los temas más reconocidos de su repertorio, entre ellos Chismofilia, Contentoso, Mi palabra contra la de ellos y El precio de tu error, consolidando el ambiente previo a la llegada de las grandes figuras internacionales de la noche.

A las 10:30 p.m. apareció Rafa Pérez, el único exponente del vallenato en el concierto. El cantante repasó éxitos como Si no me falla el corazón, A tu ladito, La dueña de mi suerte y Mi novia mujer, acompañado por un público que respondió con coros de principio a fin. Entre los asistentes también se encontraba su esposa, Milagros Villamil, quien habló con Vea d El Espectador sobre el momento que atraviesa el artista.

Pero la expectativa alcanzó su punto más alto cuando el reloj marcó la medianoche. Con la puntualidad que había prometido la organización, J Balvin apareció en el escenario interpretando Blanco, dando inicio a un espectáculo de cerca de dos horas y 45 minutos.

El reguetonero antioqueño llevó al público por un recorrido de algunos de los mayores éxitos de su carrera, entre ellos No me Conoce, X, Rojo, Mi Gente e In Da Getto, además de sorprender con las apariciones de Andy Rivera y Pipe Bueno como invitados especiales. Durante su presentación también dedicó un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano, uno de los momentos más emotivos de la noche.

El cierre del show de J Balvin dio paso a uno de los espectáculos visuales más llamativos del concierto. Un despliegue de pirotecnia iluminó el cielo de Neiva, reflejando la apuesta de la organización, que, según el productor Harrison González, destinó más de 800 millones de pesos para este componente del evento..

Cuando aún resonaban los últimos fuegos artificiales, el escenario volvió a cobrar vida. A las 3:05 a.m. apareció Grupo Firme con Al final del día, desatando la euforia de un público que había esperado durante horas la llegada de la agrupación mexicana.

Durante más de tres horas, la banda alternó éxitos como Qué onda perdida, El beneficio de la duda, Que te quieran bonito y Matcha Latte con canciones más recientes que, según explicaron desde el escenario, buscaban presentar a quienes todavía no las conocían para que empezaran a hacerlas parte de su repertorio.

Con toda su banda, una puesta en escena imponente y un público que se negó a abandonar el recinto pese al paso de las horas, Grupo Firme confirmó por qué era uno de los grandes atractivos de la noche. Para muchos asistentes, el concierto parecía dividirse entre quienes esperaban a J Balvin y quienes aguardaban la salida de la agrupación mexicana, dos presentaciones que terminaron convirtiéndose en los momentos más celebrados del evento.

Con el amanecer ya instalado sobre Neiva, la fiesta continuó con las presentaciones de Pipe Bueno y Ciro Quiñonez, encargados de cerrar una maratónica jornada musical. Así terminó La Combinación Perfecta 7, un espectáculo que reunió a miles de asistentes durante más de 12 horas y convirtió al LMP Arena en uno de los principales escenarios de las fiestas sampedrinas.