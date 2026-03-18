‘La Reina del Flow en Concierto’ inició su gira por España con lleno total en Alicante

La gira internacional de ‘La Reina del Flow en Concierto’ comenzó su gira por España con una presentación a lleno completo en Alicante. El espectáculo, inspirado en la exitosa producción de Caracol Televisión, reunió a cientos de seguidores que asistieron para ver en vivo a varios de los actores que dieron vida a algunos de los personajes más populares de la serie.

En el escenario estuvieron Carlos Torres, reconocido por interpretar a Charly Flow, junto con María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Juan Palau, Kevin Bury y Jay Torres. La presentación marcó el inicio de una serie de conciertos que recorrerán distintas ciudades españolas durante las próximas semanas.

¿Qué sigue para la gira de ‘La Reina del Flow’?

Tras su paso por Alicante, el espectáculo continuará su recorrido por Granada y posteriormente llegará a ciudades como Pamplona, Sevilla, Vigo, A Coruña, Tenerife, Fuengirola, Valencia, Gran Canaria y Cádiz.

La organización también destacó la alta demanda que han registrado algunas de las fechas más importantes del recorrido. Los conciertos programados en Madrid y Barcelona, previstos para julio, agotaron sus entradas varias semanas antes de su realización.

El formato busca trasladar al escenario parte del universo musical que convirtió a ‘La Reina del Flow’ en uno de los mayores fenómenos de la televisión colombiana reciente. A través de canciones, interpretaciones en vivo y momentos inspirados en la historia original, la propuesta reúne elementos que hicieron popular a la producción tanto en Colombia como en otros países.

La gira se suma a la expansión internacional de una franquicia que, desde su estreno en 2018, ha mantenido presencia en televisión y plataformas digitales. Además del éxito alcanzado por sus temporadas, la historia de Yeimy Montoya y Charly Flow ha logrado consolidar una comunidad de seguidores en distintos mercados, especialmente en España y América Latina.

El proyecto también forma parte de una estrategia que busca llevar el universo de la serie más allá de la pantalla, mediante experiencias presenciales que permitan un contacto más cercano entre el elenco y los seguidores. En algunas ciudades, además de los conciertos, se han habilitado espacios de encuentro con los artistas y actividades complementarias para los asistentes.

Mientras avanza el recorrido por España, la producción mantiene además sus planes de expansión en Latinoamérica, donde ya fue anunciada una futura gira que llevará el espectáculo a distintos países de la región durante 2026.

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