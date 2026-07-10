La Tigresa del Oriente lanzó una canción inspirada en Haaland y se volvió viral. Así suena

La Tigresa del Oriente, cuyo nombre real es Judith Bustos, volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras sorprender a sus seguidores con una nueva propuesta musical inspirada en Erling Haaland. La cantante peruana, reconocida por sus canciones virales y por el estilo irreverente que la ha acompañado durante años, decidió rendir homenaje al delantero noruego con una adaptación que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados al fútbol y los usuarios de plataformas digitales.

La publicación coincidió con el interés que ha despertado el noruego durante el Mundial 2026 y llamó la atención por combinar un ritmo ampliamente conocido con una letra completamente enfocada en el atacante de 25 años. Como ha ocurrido con otros lanzamientos de la artista, la propuesta generó comentarios de todo tipo, desde quienes celebraron su sentido del humor hasta quienes compartieron el video por lo llamativo de la iniciativa.

Así suena la canción de ‘La Tigresa del Oriente’ para Erling Haaland

La canción toma como base el clásico ‘Moscú’, pero sustituye la letra original por versos dedicados al futbolista. En el coro, La Tigresa del Oriente lo describe como un “amor platónico” y resalta sus condiciones dentro del terreno de juego con frases como: “No es un humano, es Haaland, es de otro planeta”.

El videoclip conserva la estética característica de la artista, con vestuarios llamativos, escenarios coloridos y una puesta en escena que apuesta por el humor. Esa combinación hizo que el lanzamiento comenzara a replicarse en distintas cuentas de redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos del video y reaccionaron a la ocurrencia de dedicarle una canción al delantero noruego.

No es la primera vez que La Tigresa del Oriente aprovecha personajes de gran reconocimiento para inspirar parte de su repertorio. A lo largo de su carrera, la cantante ha construido una presencia digital basada en propuestas musicales que mezclan referencias a figuras populares con un estilo desenfadado, lo que le ha permitido mantenerse vigente entre distintas generaciones de seguidores.

Con esta nueva adaptación, la artista de 80 años vuelve a demostrar su capacidad para sumarse a las conversaciones del momento a través de la música. Mientras el nombre de Erling Haaland continúa ocupando titulares por su desempeño deportivo, la versión de La Tigresa del Oriente añade un componente de entretenimiento que ya empezó a ganar espacio en redes sociales y que, una vez más, puso a la cantante peruana en el centro de la conversación digital.

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