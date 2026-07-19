La verdadera historia detrás de ‘Dai Dai’, el himno del Mundial 2026 de Shakira

Durante todo el Mundial 2026, Dai Dai, la canción oficial del torneo hizo historia al romper récords en YouTube al superar los 10 millones de reproducciones diarias y al convertirse en el video musical más visto del mundo y ocupando el primer lugar en el ranking de la plataforma en 31 países, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Canadá y Australia. Además, durante más de siete días consecutivos fue la canción más escuchada de Spotify. Con este tema, Shakira también obtuvo un logro personal: se convirtió en la primera cantante de la historia en lograr un número uno mundial en Spotify con canciones interpretadas tanto en español como en inglés.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así nació ‘Dai Dai’, el himno de la Copa del Mundo 2026

Aunque Shakira y Burna Boy son los intérpretes de la canción, la mente detrás del himno es Alex “A.C.” Castillo, un productor que ha acompañado a la barranquillera en éxitos como Soltera, Me enamoré, Amarillo, Toneladas y Zoo.

Alex es un productor y compositor dominicano-canadiense quien viene trabajando con la barranquillera desde hace varios años. En una entrevista con People en Español, el artista contó que la canción nació un día que estaba componiendo junto a su hermana Vanessa Castillo en el sofá de su casa en Montreal. “Estábamos simplemente tocando guitarra, buscando ideas. Hice ese riff principal y lo guardé. Me gustó, pero no pensé demasiado en él. Cuando hago algo que me gusta, simplemente lo archivo y dejo que el tiempo decida qué pasa con esa idea”.

Después de unos días, habló con Shakira, quien le contó la idea de crear una canción para el Mundial. Fue entonces cuando recordó esa guitarra que tocó ese día en su casa. “Sentía que tenía algo especial. Tenía energía, fiesta, celebración”. Al mostrarle la maqueta a la intérprete de Monotonía, comenzó la magia. “Esa idea quedó completamente sembrada. La grabamos en un solo día, en el patio de la casa de Shakira, al lado de la piscina, usando un micrófono portátil que yo tenía”.

Pese a que luego pulieron detalles, la esencia de Dai Dai nació en una sola jornada creativa, lejos de imaginarse que alcanzaría el No. 1 del Billboard Global y del Spotify Daily Global Chart.

¿Cómo es trabajar con Shakira?

Castillo también se refirió en su conversación con People sobre su experiencia creando música con la barranquillera. La describió como una mujer disciplinada: “Nunca he trabajado con alguien tan detallista. Ella analiza absolutamente todo: cada sonido, cada acorde, cada segundo de una canción. Se sienta frente a la computadora como cualquier productor. Me dice: ‘mueve ese clap, prueba este sonido, cambia esta armonía’. Ella realmente produce. Es un gran placer trabajar con alguien así”.

Letra en español de ‘Dai Dai’ de Shakira y Burna Boy

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh (Oh-eh)Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí, en este lugar, perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte.

___

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Ven, sigue tu deseo

Donde hay voluntad, hay un camino.

___

Eres dueño de ese fuego

Nadie puede quitártelo

Sudor y sangre para escribir tu historia

Así fue como abriste el camino.

___

Estás a punto de alcanzar la gloria

A solo un paso de distancia

Todos los altos y bajos

Todas las lágrimas y el dolor.

Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo.

___

Solo hazlo otra vez.

Ahora tienes que creer, yo creo

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego.

___

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Ahora da todo de ti

Como si realmente lo sintieras

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes.

___

La energía es contagiosa, ya lo sabes

Y nunca falla, no, no

Nadie se está cansando, lo sé

Porque tienes ese fuego, ayo

Sueña un poco más alto, vamos, vamos, vamos

Ayo

Ayo

___

Hemos soportado todo lo que nuestros corazones podían aguantar

Ya no podemos aferrarnos al pasado (Mmm)

Del barro y las lágrimas, hacemos oro

Somos más que carne y huesos

Todos los altos y bajos (Altos y bajos)

Todas las lágrimas y el dolor

Has estado ahí en todo momento, has pasado por todo

Solo hazlo otra vez.

___

Ahora tienes que creer (Yo creo)

Porque sabes lo que se necesita

Para vivir mi sueño

En la cima de tu juego

Siéntelo, tienes todo lo que necesitas

Ahora da todo de ti

Como si realmente lo sintieras

Dale, no olvides lo que vales

Juega como tú sabes

Como tú sabes.

___

Pelé, Maradona, Maldini, Romário

Cristiano Ronaldo

El Pibe, Iniesta, Beckham y Kaká

Messi, Mbappé, Salah

Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia

EE. UU., Inglaterra, Alemania, Francia

Sudáfrica, España, México, Japón

Corea, Países Bajos.

___

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Oh-eh-oh-eh (Oh-eh), eh-oh-eh

Sabías desde el día en que naciste

Que aquí, en este lugar, perteneces

Has sido valiente todo este tiempo

Lo que una vez te rompió te hizo fuerte

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos

Dai, dai, ikou, dale, allez, vamos.