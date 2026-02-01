Las 5 canciones del nuevo álbum de Karol G que dominan las plataformas digitales

Karol G estrenó el pasado 7 de agosto ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, su sexto álbum de estudio y el sucesor de ‘Tropicoqueta’. El disco reúne 14 canciones y colaboraciones con artistas como Drake, Bruno Mars, Greg González, Judeline y Rusowsky, en una propuesta marcada por el desamor, la vulnerabilidad y una exploración de sonidos más atmosféricos.

A menos de una semana de su lanzamiento, varias de las canciones comenzaron a sobresalir en las plataformas digitales. Para identificar cuáles están teniendo mayor impacto no basta con mirar Spotify: también hay que considerar las reproducciones de los videos y visualizers oficiales en YouTube, los datos disponibles de YouTube Music y Apple Music, además de posiciones en charts.

Por eso, el siguiente listado combina rendimiento acumulado y comportamiento posterior al estreno del álbum. Hay, además, una particularidad: ‘Después de ti’ y ‘MATADORA’ llegaron al disco con ventaja, pues ambas fueron lanzadas antes de la llegada del álbum completo.

Las cinco canciones de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’ que dominan las plataformas

1. ‘Después de ti’, con Greg González

Es la canción con mayor número de reproducciones acumuladas de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’. Lanzada el 23 de abril, varios meses antes del álbum, ‘Después de ti’ suma actualmente cerca de 39 millones de reproducciones en Spotify y alrededor de 30 millones en YouTube Music. Su visualizer oficial en YouTube, además, supera los 10 millones de vistas.

La canción también llegó al álbum después de haber tenido su propio recorrido. Karol G la presentó junto a Greg Gonzalez, vocalista de Cigarettes After Sex, durante su participación en Coachella, una actuación que permitió que el tema ganara exposición antes de formar parte del nuevo disco.

Ese tiempo adicional de circulación explica parte de la diferencia frente a las canciones que debutaron el 7 de agosto, pero no le resta importancia a su desempeño. ‘Después de ti’ incluso ingresó al Billboard Hot 100, donde alcanzó el puesto 96, y se mantiene entre las canciones de Karol G con mayor presencia en las plataformas.

2. ‘MATADORA’

Si ‘Después de ti’ lidera por reproducciones acumuladas, ‘MATADORA’ es la canción que actualmente presenta el ritmo de consumo más acelerado. En Spotify se acerca a los 22 millones de reproducciones y registra alrededor de 1,38 millones de streams diarios, una cifra superior a la del resto de canciones del álbum.

Su desempeño tampoco se limita a Spotify. El visualizer oficial supera los 5,6 millones de reproducciones en YouTube, mientras que la canción aparece en posiciones destacadas de Spotify y Apple Music en distintos mercados latinoamericanos.

Además, su popularidad se ha visto impulsada por las redes sociales. En TikTok, ‘MATADORA’ se convirtió en tendencia y comenzó a ser utilizada en numerosos videos, lo que contribuyó a ampliar su alcance más allá de las plataformas de streaming.

La canción también llegó al álbum con una ventaja frente a las demás: Karol G la presentó antes del lanzamiento del disco durante su gira, por lo que ya contaba con reconocimiento entre sus seguidores.

Es decir, aunque ‘Después de ti’ tiene más reproducciones acumuladas, ‘MATADORA’ muestra actualmente un ritmo de consumo particularmente fuerte y acelerado.

3. ‘Ahí’, con Drake

La colaboración con Drake se convirtió en una de las canciones nuevas con mejor desempeño de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’. A pocos días del lanzamiento, ‘Ahí’ ya supera los 5,7 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su visualizer oficial acumula más de 1,7 millones de vistas en YouTube.

La canción también ha conseguido posiciones destacadas en Apple Music en diferentes mercados, entre ellos varios países de Latinoamérica y Estados Unidos. Esa presencia internacional resulta especialmente relevante porque ‘Ahí’ no tuvo el tiempo de exposición previo de ‘Después de ti’ o ‘MATADORA’: comenzó a acumular audiencia a partir del lanzamiento del álbum.

La participación de Drake, además, le ha permitido llegar a públicos de otros mercados y convertirse en una de las colaboraciones con mayor peso internacional del disco.

4. ‘Still’, con Bruno Mars

‘Still’ ocupa el cuarto lugar, aunque su desempeño está muy cerca del de ‘Ahí’. La canción suma más de 5,2 millones de reproducciones en Spotify y registra un promedio cercano a los 800.000 streams diarios.

En YouTube, las dos piezas audiovisuales oficiales publicadas por Karol G —el Visualizer y el Spanish Lyric Video— acumulan en conjunto más de 2,2 millones de reproducciones.

También tiene una presencia destacada en Apple Music, donde aparece en posiciones importantes de países como Estados Unidos, Colombia, Perú, Panamá, España, Chile y Venezuela. La colaboración con Bruno Mars le aporta, además, un alcance internacional que se refleja en su presencia en mercados fuera de Latinoamérica.

Aunque ‘Still’ fue estrenada junto con el álbum, en apenas unos días consiguió cifras que la colocan por encima de varias canciones que también forman parte del disco y que incluso han tenido una buena recepción en YouTube.

5. ‘BbY WOW’, con Judeline y Rusowsky

La quinta posición es una de las más disputadas, pero ‘BbY WOW’ destaca por la consistencia de su desempeño entre distintas plataformas. En Spotify acumula más de 4,6 millones de reproducciones, mientras que su visualizer oficial supera 1,2 millones de vistas en YouTube.

Su principal fortaleza aparece en Apple Music, donde la canción ha alcanzado posiciones especialmente altas en distintos países. Actualmente figura en el primer lugar en Colombia, además de ubicarse en los primeros puestos de mercados como Costa Rica, Belice, República Dominicana, Panamá, Perú, España y Venezuela.

‘BbY WOW’ también ha tenido una respuesta destacada entre los seguidores de Karol G, quienes la mencionan con frecuencia entre sus canciones favoritas del álbum. Aunque esta percepción no equivale a una cifra de reproducciones, sí funciona como un indicador complementario de la recepción que ha tenido el tema.

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