Letra de ‘Mala de profesión’: ¿Qué dice la primera canción que dejó Yeison Jiménez?

Este jueves 23 de julio, la familia de Yeison Jiménez y la ‘Banda del Aventurero’ presentaron Mala de profesión, una de las últimas canciones que el intérprete de Vete compuso semanas antes de su trágico accidente en el departamento de Boyacá, donde falleció junto a cinco personas más de su equipo de trabajo.

El tema fue escrito por el ‘aventurero’, en compañía de Simón Escobar Uribe, Guillermo Alejandro Ortiz Gómez y Andrés Felipe Álzate Ortiz. “Yeison le tenía un cariño muy especial a esta canción. Hablaba de ella con ilusión, soñaba con verla convertirse en otro de sus éxitos y se veía cantándola junto a ustedes”, dijo el equipo de trabajo del cantante a través de redes sociales.

La canción, que vio la luz seis meses después de la muerte del artista de Manzanares, Caldas, hace parte de las grabaciones que él tenía listas para sorprender a sus seguidores en este 2026 y que le auguraba muchos éxitos. En 14 horas, el tema logró las 202 mil visualizaciones en YouTube y se convirtió en la #2 de la lista de tendencias.

Videoclip de ‘Mala de profesión’ de Yeison Jiménez

Lo que también ha llamado la atención de la canción, es que, en el videoclip, su equipo de trabajo lo recreó con inteligencia artificial. “Mala de Profesión es una canción que él dejó lista y soñó compartir con todos ustedes. Hoy, su familia y su equipo hacen realidad ese deseo. Cada detalle del video fue creado con respeto y mucho amor. La tecnología fue una herramienta para acompañar este homenaje, siempre con la autorización de su familia y pensando en honrar su memoria”, escribió su familia en un comunicado.

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Aunque la voz es suya, las escenas en las que aparece cantando fueron realizadas con esta herramienta tecnológica, causando nostalgia en sus familiares, amigos y seguidores: “Me da tanta nostalgia verlo en inteligencia artificial. Es muy triste que el mejor de la música popular no esté”, “ahora me di cuenta que el video muestra a Yeison desde supuestamente un estudio de televisión controlando todo. Una perfecta alusión a como él está controlando todo desde el cielo”, “lo veo en este video y sentí ganas de llorar”, “el video fue tan bien hecho, que hasta el lunar en el ojo lo tiene”, son algunos de los comentarios de los fanáticos.

Mala de profesión fue estrenada tres días antes del cumpleaños de Yeison. El artista cumpliría 35 años y tal como lo había revelado en algunas entrevistas, era la edad en la que él pensaba tomarse un descanso y dedicarse a él y a su familia.

Letra completa de ‘Mala de profesión’, la nueva canción de Yeison Jiménez

¡Ay, amasita!

Yo sí soy muy pendejo,

¿A mí qué me pasó?

Me miro en el espejo,

Y solo veo un huevón.

___

Yo, que en la vida había sufrido por placeres.

Yo, que era el rey de la parranda y las mujeres

Hasta que me pasó

Pensé que a estas alturas me las sabía todas,

Te vi tan inocente, tan fresa y a la moda.

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El que la viera tan santita y tan callada,

Podía apostar que esa mujer no hacía nada

Y eso pensaba yo.

___

El diablo la ve y se esconde,

La reina de la mentira

Le gusta jugar con hombres.

___

Pobre el que tenga en la mira

El diablo la ve y se esconde,

Tan bella y sin corazón

Un alma sin sentimientos,

Es mala de profesión.

___

¡Yeison Jiménez!

Con el corazón, mi amor

Dímelo Dani...

¡Ay, ay, ay!

___

Contigo estoy pagando lo que le hice a las otras,

Como no sé perder, me duele esta derrota.

Yo, que en la vida había sufrido por placeres,

Yo, que era el rey de la parranda y las mujeres

Hasta que me pasó.

___

El diablo la ve y se esconde,

La reina de la mentira

Le gusta jugar con hombres.

___

Pobre el que tenga en la mira

El diablo la ve y se esconde,

Tan bella y sin corazón

Un alma sin sentimientos,

Es mala de profesión.