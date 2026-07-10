Luis Alfonso revela detalles de su nuevo álbum y sus conciertos en Bogotá; uno será gratis

El cantante de música popular Luis Alfonso presentó este 9 de julio, en el Coliseo MedPlus, su nuevo álbum ‘Lindo, lindo’, un trabajo discográfico con el que busca seguir consolidando su propuesta dentro del género. El encuentro con los medios también sirvió para compartir detalles de ‘La Fonda del Señorazo’, el espectáculo con el que regresará a los grandes escenarios de Bogotá en los próximos meses.

Durante la jornada, el artista habló sobre el proceso creativo detrás de su nueva producción, anticipó lo que podrán encontrar sus seguidores en sus próximos conciertos y sorprendió con el anuncio de una presentación especial en la capital. En conversación con la revista Vea, de El Espectador, también se refirió al momento personal que vive tras celebrar una nueva boda con su esposa y disfrutar de su luna de miel.

Luis Alfonso confirmó un segundo concierto en Bogotá: será gratuito

Uno de los anuncios que más llamó la atención durante el encuentro con los medios fue la realización de un concierto gratuito en Bogotá. El artista confirmó que el próximo 23 de julio, a las 11 a.m., ofrecerá una presentación masiva en el Parque de la Mariposa, un evento con el que celebrará el lanzamiento oficial de ‘Lindo, lindo’, su nuevo trabajo discográfico.

“El 23 de julio estaremos haciendo un evento masivo totalmente gratis en el Parque de la Mariposa, en Bogotá. Y el 7 de noviembre será La Fonda del Señorazo en el Coliseo MedPlus. No se la pueden perder”, expresó el cantante a Vea.

El segundo compromiso será el 7 de noviembre, cuando el intérprete lleve al Coliseo MedPlus un espectáculo inspirado en las tradicionales fondas antioqueñas. Según explicó Luis Alfonso, la experiencia irá mucho más allá de un concierto y buscará recrear el ambiente de un pueblo, con elementos propios de la cultura montañera.

“Vamos a ver una tarima en 360 y un show de caballos espectacular. Vamos a ver gente tomando aguardiente y tomando sancochito porque, desde que lleguen hasta que se vayan, les vamos a dar sancochito. Esto va a tener una esencia montañera, una esencia totalmente de fonda. Aquí vamos a ‘puebliar’. Nos vamos a traer todo un pueblo para hacer la fonda más grande de Colombia aquí, en el Coliseo MedPlus”, agregó.

El nuevo álbum de Luis Alfonso

Además de hablar de sus próximos conciertos, ‘El Señorazo’ presentó ‘Lindo, lindo’, un álbum compuesto por 14 canciones inéditas que estará disponible desde el 22 de julio en las plataformas digitales. El artista explicó que el proyecto requirió un largo proceso de preparación, desde la composición hasta la producción musical.

“Este trabajo lleva mucho tiempo en construcción. Este álbum lo trabajamos durante más de un año y medio: desde la composición, el maqueteo, los ensayos, la grabación totalmente en vivo y la producción. Le metimos el alma y el corazón a ese proyecto”, contó.

Luis Alfonso también reveló que, aunque le resulta difícil elegir una sola canción, hay dos temas que ocupan un lugar especial dentro del disco. Se trata de ‘Así nuestro amor’ y ‘Montañerito’, composiciones que, según explicó, representan la diversidad de emociones que quiso transmitir en esta producción.

El significado de su más reciente matrimonio

Durante la conversación con la revista Vea, de El Espectador, el artista también habló de un aspecto más personal: la reciente celebración de su matrimonio y la luna de miel que disfrutó junto a su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, en Costa Rica.

Luis Alfonso explicó que esta nueva ceremonia tuvo un significado especial, pues le permitió vivir una experiencia que, según confesó, no pudo tener cuando contrajo matrimonio por primera vez debido a las dificultades económicas que enfrentaba en ese momento.

“En nuestro tercer matrimonio terminamos en Costa Rica, pasándola muy bien. Disfrutamos muchísimo y, nuevamente, con Dios en la casa. Sin Dios no hay nada. La primera vez que nos casamos fue algo con muchas limitaciones económicas. No pude darle una boda bien completa, mucho menos una luna de miel. El segundo matrimonio fue una renovación de votos y este tercero, ahora sí, fue la vencida”, concluyó en su charla con este medio.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí