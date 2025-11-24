Luis7Lunes, el psiquiatra del rap colombiano: “Conocí el rap mucho antes que la Medicina”

La combinación llama la atención casi de inmediato: un médico especialista en Psiquiatría que, al mismo tiempo, es uno de los letristas más respetados del rap colombiano. Es una historia que suele contarse desde la Medicina, como si el rap hubiera aparecido después. Pero Luis7Lunes insiste en que el orden fue exactamente el contrario.

“Yo creo que la gente se equivoca cuando dice: ‘Es que ese es un médico que rapea’. Yo he hecho rap desde mucho antes de que la Medicina hiciera parte de mi vida. Yo soy un rapero desde antes de que yo mismo hiciera rap. Siempre me consideré parte de esta cultura. Iba a los festivales, a los conciertos, me vestía ancho… El rap llegó primero”, afirma el artista medellinense.

Mucho antes de entrar a una facultad de Medicina, Luis7Lunes ya había encontrado en el hip hop un lugar desde el cual entender el mundo y entenderse a sí mismo. Primero fue oyente, un fanático obsesionado con descubrir discos y artistas. Después llegó la escritura. Hacia los 18 años entendió que el rap ya no era un pasatiempo, sino un lugar al que siempre regresaba.

“Ese espacio, que en ese momento era el papel y hoy es el celular, siempre ha sido un refugio de todo lo que ocurre afuera. No importaba qué estuviera pasando, yo tenía un lugar para escribir. Ahí me di cuenta de que no era solo algo que hacía: era algo que tenía que hacer. Concebir mi vida sin el rap ni siquiera entra como un escenario”, dice con convicción.

La Medicina apareció más adelante. Hijo de un médico, creció con esa profesión muy cerca y encontró en ella un camino que también respondía a una curiosidad personal: entender por qué las personas piensan, sienten y actúan como lo hacen. Esa inquietud terminaría llevándolo a especializarse en Psiquiatría. Sin proponérselo, el rap, la Medicina y el baloncesto —otra de sus grandes pasiones desde niño— terminaron convirtiéndose en los tres pilares sobre los que construyó su vida.

Luis7Lunes, rapero colombiano. Fotografía por: Cortesía Breakfastlive

La vulnerabilidad también se aprende: Luis7Lunes

La Medicina y, sobre todo, la Psiquiatría no cambiaron su necesidad de escribir, pero sí transformaron la manera en que abordaba sus canciones. Entender la vulnerabilidad como una experiencia compartida le permitió dejar atrás la idea de que un rapero debía mostrarse siempre fuerte.

En ese proceso, los años de formación y ejercicio en la Medicina terminaron dejando una huella directa en la música de Luis7Lunes. Más que cambiar los temas sobre los que escribía, transformaron la manera de aproximarse a ellos.

“Una de las cosas que más me cambió fue no avergonzarme de la vulnerabilidad. A veces el rapero tiene esa imagen de ser siempre fuerte, el gánster. Yo me di cuenta de que lo que más me conectaba con la gente era precisamente escribir desde esos momentos en los que uno no necesariamente está bien. Mi dolor puede ser puntual, pero el dolor es una experiencia universal”.

Quizá por eso insiste en que quien escuche su discografía de principio a fin encontrará mucho más que canciones:

“Creo que mi música es mi vida. Creo que, a través de la música, hay gente con la que yo nunca me he visto y que me puede conocer más que familia mía incluso, porque para mí el rap siempre fue una obligación que fuera auténtico; que fuera una narración de lo que a mí me pasaba y no volver esto como una película de ciencia ficción y contar historias que de pronto pudieran ser más interesantes, sino tratar de contar lo que me iba ocurriendo”.

Esa autenticidad también explica por qué Luis7Lunes nunca sintió que debía elegir entre la Medicina y el rap. Aunque a menudo se presentan como caminos opuestos —uno en permanente búsqueda de certezas y otro que parece habitar con naturalidad las dudas—, él nunca los entendió como dos mundos irreconciliables.

“Hay una cosa muy bonita del español: no es lo mismo ser que estar. Yo no estoy en el rap ni estoy en la Medicina; yo soy médico y yo soy rapero. Así hoy ejerza menos consultas, sigo siendo médico. Y el rap siempre ha atravesado mi vida”, advierte.

‘V SABOR’: un nuevo elemento, la misma identidad

Hoy la balanza se inclina más hacia la música. Su más reciente álbum, “V SABOR”, refleja esa etapa de madurez artística. Inspirado en el concepto del Umami —el llamado quinto sabor, entendido como el elemento que complementa y da cohesión a los demás—, el proyecto explora distintos sonidos sin abandonar la esencia que ha caracterizado su trayectoria.

Más que un cambio de rumbo, Luis7Lunes lo entiende como una evolución natural.

“La gente a veces confunde al purista con el que no explora. Quisimos romper esa idea. Se van a encontrar con un Luis mucho más maduro en la escritura y con canciones que recorren distintos lugares del rap, siempre desde nuestra propia identidad”.

Mientras el nuevo disco marca su presente, él evita hablar de renuncias o de caminos cerrados. Prefiere pensar que la vida ha ido acomodando las piezas a su tiempo.

“Últimamente estamos haciendo mucho más rap que atendiendo consultas, pero también hubo momentos en que era totalmente al revés. Ya no me preocupo tanto por eso. Si la vida me quiere haciendo más rap que Medicina, bienvenido sea”, concluye Luis7Lunes.

Al final, ni la Medicina desplazó al rap ni el rap borró al médico. Ambas experiencias terminaron alimentándose mutuamente y moldeando la mirada con la que observa el mundo. Una mirada que, lejos de buscar personajes o máscaras, sigue encontrando en la autenticidad su principal materia prima.