Maluma y Beyoncé sorprenden con inesperada colaboración que es tendencia en redes sociales

Maluma y Beyoncé pusieron a hablar a sus seguidores en redes sociales después de que se conociera, casi sin previo aviso, la colaboración entre ambos artistas. El encuentro, que hasta ahora no había sido anunciado públicamente, apareció en medio de la celebración por los 20 años de ‘B’Day’, uno de los discos más importantes de la carrera de la estadounidense, y rápidamente despertó reacciones entre fanáticos y figuras de la música.

La canción, titulada ‘Cuerpo (Tumbao)’, llamó especialmente la atención porque une por primera vez a las dos estrellas y lleva una de las canciones de Beyoncé hacia una sonoridad marcada por la música latina. El estreno también generó comentarios de artistas como J Balvin, Luis Fonsi y Ricky Montaner, quienes reaccionaron en redes a la noticia y al resultado de la colaboración.

Así suena la primera colaboración entre Beyoncé y Maluma

‘Cuerpo (Tumbao)’ parte de ‘Get Me Bodied’, canción que Beyoncé incluyó originalmente en ‘B’Day’, pero no se limita a reproducir la versión de 2006. La nueva producción incorpora pasajes en español e inglés, una base cercana a la salsa y elementos de música urbana, mientras Maluma suma versos propios a la interpretación.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la presencia de Celia Cruz. La producción utiliza un sample de ‘La Negra Tiene Tumbao’, canción de la artista cubana que se convirtió en uno de los referentes de la salsa y que ahora aparece integrada en una propuesta completamente distinta.

El resultado plantea un cruce entre generaciones y estilos: una canción originalmente asociada al pop y al R&B de mediados de los 2000 se transforma con referencias caribeñas y una participación vocal en español de Beyoncé.

La colaboración hace parte de ‘B’Day (20th Anniversary Deluxe Edition)’, reedición que Beyoncé publicó este 4 de septiembre, justo cuando se cumplen dos décadas del lanzamiento original del álbum y mientras la cantante celebra sus 45 años. La nueva edición reúne 31 pistas entre canciones conocidas, versiones especiales, material inédito y colaboraciones.

El proyecto también incluye otra conexión con la música latina: ‘Irreplaceable (Como La Flor)’, una nueva versión que combina la canción de Beyoncé con la voz de Selena Quintanilla. Además, aparecen colaboraciones y materiales inéditos que amplían el contenido de ‘B’Day’ dos décadas después de su estreno.

Para Maluma, el encuentro se suma a una trayectoria marcada por colaboraciones con algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional, entre ellas Madonna, Jennifer Lopez, Shakira y The Weeknd.

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