Maná regresa a Colombia a celebrar 40 años. Fecha y lugar del concierto

La agrupación mexicana Maná reafirmó que es una de las más exitosas de Latinoamérica y se mantiene vigente en su más reciente presentación en medio de la apertura de la Copa Mundial de Fútbol, que se celebró este jueves 11 de junio en el estadio Ciudad de México de la capital azteca.

Mana, liderada por Fher, abrió el show en el que también se presentaron Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Danny Ocean y por supuesto, Shakira, quien se convirtió en la gran atracción.

La agrupación confirmó este mismo día que celebrará los 40 años de su trayectoria con una gira de conciertos que tendrá cinco fechas puntuales y Colombia está en una de ellas.

¿Cuándo y dónde se presentará Maná en Colombia?

El escenario será el Vive Claro de Bogotá a donde la agrupación con más de 50 millones de discos vendidos lo largo de su exitosa trayectoria llegará el próximo 28 de noviembre. La gira de los mexicanos seguirá el 2 de diciembre en el Estadio San Marcos de Lima, Perú; luego, el 5 de diciembre se presentará en el Estadio Monumental de Santiago de Chile; el 12 en el Estadio Monumental de River en Buenos Aires, Argentina, y cerrará en casa, el 17 de diciembre cuando se presente en Ciudad de México.

‘Vivir Sin Aire Tour’ celebra cuatro décadas del grupo de amigos que se juntaron en 1986 para hacer música, primero en Guadalajara y luego se escucharía en toda la región. Su propuesta de fusionar rock, reggae y pop cautivó a un público que poco a poco convirtió la propuesta en una referencia del rock latinoamericano. De sus 11 álbumes ¿Dónde Jugarán los Niños? el más vendido de su carrera.

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Los actuales integrantes de la banda son Fher Olvera, la voz de la banda, Juan Calleros, en el bajo; Álex González, en la batería, y Sergio Vallín, en la guitarra.

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