Maroon 5 en Bogotá: así fue el concierto con Adam Levine tras 10 años de ausencia

Sugar, la canción con la que Maroon 5 cerró su concierto anoche en el Coliseo MedPlus de Bogotá, se estrenó cuando yo tenía apenas trece años. Durante mucho tiempo asumí que jamás la escucharía en vivo, ni que tendría a pocos metros a ese amor platónico al que tantas veces admiré en YouTube, irrumpiendo en bodas, disfrazándose de extraterrestre o corriendo por las calles.

La noche del 27 de agosto de 2026 quedará guardada en la memoria colectiva de la capital. La banda estadounidense logró algo excepcional en el entretenimiento en vivo, transformar un recinto multitudinario en un espacio de complicidad, donde miles de desconocidos cantaron, rieron y bailaron juntos, elevando un coro tan potente que por momentos eclipsó la voz del propio vocalista.

Adam Levine no podía disimular su sonrisa ante la euforia del Coliseo. Bogotá estaba genuinamente feliz de tenerlos de vuelta. El sentimiento era palpable y las lágrimas no tardaron en aparecer en varios rostros; entre ellos, el mío. Escuchar Payphone en directo fue un viaje inmediato hacia el cierre de una etapa muy feliz de mi vida, una época donde la voz de Levine siempre estuvo presente como banda sonora.

Sin necesidad de escenografías recargadas ni artes visuales, la banda demostró que el espectáculo son ellos. Bastó una pasarela y un juego de guitarras para conectar profundamente con el público colombiano. La emoción alcanzó uno de sus puntos más altos cuando James Valentine, el guitarrista de melena castaña clara, caminó por la pasarela recibiendo una ovación ensordecedora. Era otro de los reencuentros más esperados de la velada.

Pero el momento de máxima catarsis llegó cuando retumbaron los primeros acordes de Moves Like Jagger. En ese instante, la frontera entre escenario y tribuna desapareció por completo. Dejó de parecer un concierto convencional para convertirse en una fiesta, miles de personas tropezaban en saltos de euforia, bailando sin reserva mientras la propia banda, contagiada de la energía del recinto, celebraba a la par con el público como un invitado.

Adam Levine se despidió con un cielo rojo sobre Bogotá

Más allá de la edad, el público compartía una misma generación emocional, la de quienes los escuchaban en 2014 o incluso antes. El repertorio detonó sentimientos grupales, que trajeron de vuelta viejos trayectos en TransMilenio, las primeras rupturas amorosas, las despedidas entre amigos y la amargura que muchas veces significa crecer.

El broche de oro llegó de la manera más inesperada. Mientras la música llegaba a su fin, afuera el cielo bogotano se teñía de rojo por un eclipse lunar. Al salir del recinto, la multitud quedó hipnotizada, nadie caminaba, nadie miraba hacia adelante. Con la cabeza en alto y la mirada fija en las nubes, los asistentes presenciaron el fenómeno en todo su esplendor, como si el universo hubiera decidido regalar el cierre perfecto para una noche que se esperó durante años.

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