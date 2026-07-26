Más de seis horas de música popular: así fue la noche que reunió a grandes figuras en Bogotá

El Movistar Arena de Bogotá se convirtió este 25 de julio en el punto de encuentro de la música popular colombiana con una jornada que reunió a varias de las voces más representativas del género. El concierto por el Día Nacional de la Música Popular Colombiana convocó a miles de asistentes y reunió en una misma tarima a artistas de distintas generaciones para celebrar un movimiento musical que ha marcado la cultura del país.

La fecha también tuvo un significado especial, pues ocurrió en la víspera del 26 de julio, día en el que Yeison Jiménez habría celebrado su cumpleaños número 35. Aunque la noche estuvo dedicada principalmente a exaltar la música popular, la memoria del cantante estuvo presente en varios momentos del espectáculo, especialmente por la cercanía de la fecha y por el legado que dejó en el género.

Luis Alberto Posada y Jhonny Rivera abrieron una noche de grandes éxitos

El espectáculo comenzó cerca de las 7:30 de la noche con Luis Alberto Posada como el encargado de abrir la jornada. El intérprete llevó al escenario algunos de los temas más recordados de su trayectoria, entre ellos ‘El precio de tu error’ y ‘Doble dosis de licor’, canciones con las que puso a cantar a los asistentes desde el primer momento.

Fotografía por: Sebastián Castañeda

Uno de los momentos especiales de su presentación llegó cuando invitó a su hija Nathaly Posada al escenario para interpretar juntos ‘El Cigarrillo’ y otras canciones. Además de agradecer al público por acompañarlo en una fecha dedicada al género, Posada también tuvo unas palabras para Yeison Jiménez antes de cerrar su presentación alrededor de las 9:30 de la noche.

El siguiente turno fue para Jhonny Rivera, quien apareció en tarima cerca de las 9:55 p. m. El cantante conectó con el público a través de algunos de sus éxitos más conocidos, como ‘El intenso’, ‘Soy soltero’ y ‘Mejor solito’. Durante su show también tuvo una invitada especial: su esposa Jenny López, con quien interpretó ‘Empecemos de cero’, uno de los clásicos de su repertorio.

La Banda del Aventurero, El Charrito Negro y las sorpresas de la madrugada

Pasadas las 10:55 de la noche llegó uno de los momentos más esperados por los seguidores de Yeison Jiménez. La Banda del Aventurero, agrupación que acompañó al cantante durante gran parte de su carrera, apareció en el escenario con el tradicional video que Yeison utilizaba para abrir sus conciertos.

Mientras se escuchaba la voz del artista repasando su historia de vida, los asistentes encendieron las velas artificiales que recibieron al ingresar al recinto, creando una imagen llena de luces amarillas en medio de la oscuridad del Movistar Arena. Después, la agrupación interpretó algunas de las canciones más reconocidas de Yeison y presentó ‘Mala de profesión’, tema que el cantante dejó grabado antes de su fallecimiento.

En medio de este segmento también apareció Julián Jiménez, sobrino del artista, quien interpretó una canción titulada ‘Tío’, la cual escribió en memoria de su ser querido, y se sumó a uno de los momentos más emotivos de la noche.

A las 12:15 de la madrugada llegó el turno para El Charrito Negro, quien estuvo acompañado por sus hijos Alexander González y Aragón. Además de interpretar algunos de sus grandes éxitos, como ‘Quererte fue un error’ y ‘Cuestión olvidada’, el artista aprovechó el escenario para anunciar que realizará su primer concierto en el Movistar Arena en 2027.

Más tarde, cerca de las 12:45 a. m., Luis Alfonso apareció como una de las sorpresas de la noche. Vestido de mariachi, el cantante interpretó canciones como ‘Qué ironía’ y ‘Destino Final’, agradeció al público y recordó a Yeison Jiménez, a quien describió como un amigo cercano y un colega importante dentro de la música popular.

La jornada continuó con Jhon Alex Castaño, quien puso nuevamente a vibrar al recinto con canciones como ‘Mamá perdón’, ‘De bar en bar’ y ‘Amanecí contento’. Finalmente, El Andariego fue el encargado de cerrar la celebración cerca de las 2:00 de la mañana, culminando una noche de más de seis horas en la que la música popular colombiana reunió a sus principales exponentes en un mismo escenario.

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