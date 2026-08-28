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Michael Jackson: lanzan grabaciones de sus primeros años en ‘The Definitive Collection LP’

Los grandes primeros clásicos de Michael Jackson, incluyendo éxitos como ‘ABC’ o ‘I’ll be there’ con los Jackson 5, se han recopilado en un solo vinilo, titulado ‘The Definitive Collection LP’, que sale a la venta este viernes, anunció Universal Music en un comunicado.

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Por Agencia EFE y Redacción Vea
28 de agosto de 2026
MADRID, 28/08/2026.- Los grandes primeros clásicos de Michael Jackson, incluyendo éxitos como 'ABC' o 'I'll be there' con los Jackson 5, se han recopilado en un solo vinilo, titulado 'The Definitive Collection LP', que sale a la venta este viernes, anunció Universal Music en un comunicado. Desde los grandes éxitos de The Jackson 5 hasta sus primeras canciones como solista, la colección reúne los temas esenciales de la primera época de Jackson, la mayoría incluidos en la banda sonora del filme 'Michael', un éxito que se ha convertido en la cuarta película más taquillera de este año. EFE/ Universal Music/SÓLO USO EDITORIAL/SÓLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Fotografía por: Universal Music

Desde los grandes éxitos de The Jackson 5 hasta sus primeras canciones como solista, la colección reúne los temas esenciales de la primera época de Jackson, la mayoría incluidos en la banda sonora del filme ‘Michael’, un éxito que se ha convertido en la cuarta película más taquillera de este año.

“La historia de Michael Jackson comenzó a escribirse mucho antes de que se convirtiera en el Rey del Pop”, resalta la nota. Y eso es precisamente lo que pone en valor un álbum que se publica, además, en una edición especial con un vinilo de color naranja para coleccionistas.

Los primeros temas de Michael Jackson

‘Michael Jackson – The Definitive Collection LP’ vuelve a sus primeros años en la mítica discográfica Motown con una selección de canciones que recorre “el extraordinario inicio de su trayectoria”, primero como voz principal de The Jackson 5 y, posteriormente, como artista en solitario.

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La primera cara del álbum reúne algunos de los grandes clásicos de The Jackson 5, comenzando por ‘I Want You Back’, el sencillo que llevó al grupo al número 1 de Billboard en 1970.

Le siguen canciones fundamentales de su repertorio como ‘ABC’, ‘The Love You Save’, ‘I’ll Be There’, ‘Never Can Say Goodbye’ y ‘Dancing Machine’.

Michael Jackson comenzó a cantar con sus hermanos en The Jackson 5 cuando solo tenía nueve años. Permaneció en el grupo incluso cuando empezó a lanzar sus primeros álbumes en solitario hasta que definitivamente abandonó la banda en 1984.

La segunda cara se adentra en los primeros años de Michael Jackson como solista, recuperando canciones como ‘Got To Be There’, ‘Rockin’ Robin’, ‘I Wanna Be Where You Are’ y ‘Ben’, uno de los primeros grandes éxitos de su carrera en solitario.

La selección se completa con ‘Who’s Lovin’ You’ y ‘We’ve Got A Good Thing Going’.

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Por Agencia EFE y Redacción Vea

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