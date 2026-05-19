Morat donará parte de los ingresos de sus conciertos a colegios afectados por el terremoto

Morat anunció dos medidas para apoyar la atención de la emergencia que atraviesa Colombia después del terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto. Las iniciativas se pondrán en marcha durante los seis conciertos que la banda tiene programados en el Movistar Arena de Bogotá.

Una de las acciones permitirá que los asistentes hagan donaciones durante las jornadas de conciertos, mientras que la otra contempla un aporte directo de la agrupación para la recuperación de instituciones educativas afectadas por el sismo.

Así funcionarán los puntos de donación de Morat en el Movistar Arena

De acuerdo con la información entregada por la banda, se habilitarán cuatro puntos de donación en el Movistar Arena y sus alrededores. Uno estará ubicado en la taquilla de TuBoleta del escenario y los otros tres funcionarán en los puntos de venta de mercancía oficial de Morat.

Los aportes serán destinados a la atención de la emergencia y se canalizarán a través de UNICEF, organización con la que la agrupación trabaja desde hace varios años.

Morat explicó que decidió utilizar este mecanismo para que los recursos sean dirigidos de acuerdo con las necesidades y prioridades establecidas para la emergencia: “¿Por qué UNICEF? Porque es una organización con la que llevamos trabajando ya varios años, y a través de ellos podemos asegurarnos de que las ayudas lleguen de manera responsable y que respondan a las necesidades y prioridades reales de esta emergencia".

La segunda medida está relacionada con los ingresos de los propios conciertos. La banda confirmó que donará una parte de lo recaudado en sus seis presentaciones en Bogotá para apoyar la reparación y reconstrucción de colegios afectados en Chocó, el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Antioquia.

“Como sabemos que esta emergencia apenas comienza y que la gente afectada va a necesitar de nuestra ayuda por un tiempo mucho más prolongado, tomamos la decisión de donar una parte de todos los ingresos de nuestros conciertos acá en Bogotá, en el Movistar Arena, y los vamos a destinar a la reconstrucción y reparación de las instituciones educativas”, agregó la agrupación.

La decisión está relacionada también con el trabajo que la agrupación desarrolla a través de la Fundación Aprender a Quererte, creada en 2022 para trabajar en el fortalecimiento de la educación pública. Según datos entregados por la organización, ha desarrollado proyectos con más de 50.000 estudiantes en más de 15 departamentos.

En declaraciones difundidas por Morat, sus integrantes señalaron que los daños en instituciones educativas los afectan especialmente debido al trabajo que ya habían realizado con algunas comunidades.

Las dos iniciativas coincidirán con la residencia de Morat en el Movistar Arena, que hace parte de su ‘Ya es mañana World Tour’. El grupo se presentará los días 14, 15 y 16 de agosto, y posteriormente regresará al escenario los días 21, 22 y 23 de agosto. Las seis fechas hacen parte de la programación oficial del recinto.

Con estas medidas, el público que asista a los conciertos podrá contribuir directamente a la atención de las comunidades afectadas, mientras el aporte de la agrupación estará dirigido específicamente a la recuperación de instituciones educativas en los departamentos señalados.

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