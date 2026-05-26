Nuevo álbum de Karol G: detalles, curiosidades, ‘tracklist’, la indirecta a Feid y más

Karol G sorprendió este 7 de agosto con el lanzamiento de ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’, su nuevo álbum de estudio. El disco reúne 14 canciones y marca una nueva etapa en la carrera de la colombiana con colaboraciones de alto perfil junto a Drake en ‘Ahí’, Bruno Mars en ‘Still’, Judeline y Rusowsky en ‘BbY WOW’, además de Greg González, vocalista de Cigarettes After Sex, en ‘Después de ti’.

El proyecto llega mientras la artista recorre Norteamérica con su gira ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’, creada para promocionar ‘Tropicoqueta’, el álbum que publicó en 2025. Precisamente, el contraste entre ambos trabajos ha llamado la atención: si el anterior estaba marcado por ritmos tropicales, referencias a la música latina y una estética colorida, esta nueva producción apuesta por un sonido mucho más íntimo, melancólico y experimental, centrado en el desamor y la reconstrucción emocional.

Curiosidades y detalles del nuevo álbum de Karol G

Aunque mantiene elementos del pop urbano, ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’ explora territorios poco habituales en la discografía de ‘La Bichota’. En varias canciones aparecen influencias del dream pop, la electrónica ambiental y el indie, con una producción en la que participaron nombres como Tainy, Ovy On The Drums, Sky Rompiendo y Édgar Barrera. También colaboraron creativamente Judeline y Rusowsky, dos figuras de la nueva escena musical española.

Uno de los guiños más comentados del álbum aparece en ‘¿Con quién andará?’, tema que incorpora un sample de ‘Porque te vas’, el clásico interpretado por Jeanette. Además, Pete Astudillo, compositor que trabajó durante años con Selena Quintanilla, figura entre los autores de ‘Alguien que te amaba’, otro de los temas más destacados del proyecto.

Las colaboraciones internacionales también representan uno de los grandes atractivos del disco. La presencia de Drake supone la primera grabación oficial entre ambos artistas, mientras que ‘Still’, junto a Bruno Mars, lleva a Karol G a interpretar una canción completamente en inglés. El cierre queda en manos de ‘Después de ti’, una balada con Greg Gonzalez que ha sido señalada como uno de los momentos más vulnerables del álbum.

La indirecta de Karol G a Feid en su nuevo álbum

Aunque la artista colombiana nunca menciona directamente a Feid, su exnovio, buena parte de los seguidores y de la prensa especializada han interpretado el disco como un recorrido por las emociones que dejó el final de su relación. Las letras hablan de una pérdida, de planes que nunca llegaron a cumplirse y del proceso de aceptar que una historia terminó.

Una de las referencias que más comentarios ha generado aparece en ‘Alguien que te amaba’, donde la cantante menciona que “el verano rosa ahora es un invierno”. Muchos interpretan la frase como un guiño a ‘Verano Rosa’, la colaboración que Karol G y Feid lanzaron en 2025 durante su relación.

¿Qué críticas ha recibido el nuevo álbum de Karol G?

La recepción inicial ha sido ampliamente positiva. Pitchfork incluyó ‘No Me Arrepiento de Sentir Tanto’ entre los 11 álbumes recomendados de la semana, destacando la mezcla entre ritmos urbanos, una propuesta emocional más profunda y colaboraciones inesperadas como las de Drake y Bruno Mars.

El País destacó el giro emocional y sonoro de Karol G frente a ‘Tropicoqueta’, al señalar que el nuevo proyecto se adentra en la tristeza, la melancolía y el rencor, mientras incorpora una producción más experimental. Por su parte, HuffPost España resaltó el alejamiento de los sonidos caribeños de sus trabajos anteriores para explorar el pop, la electrónica y las baladas de desamor.

En contraste, algunas reacciones iniciales entre críticos y oyentes han señalado que el tono melancólico domina gran parte del disco y que varias baladas presentan una atmósfera muy similar entre sí. Aun así, existe consenso en que el proyecto representa una evolución artística importante y una de las apuestas más arriesgadas de la carrera de la colombiana.

Tracklist del nuevo álbum de Karol G

‘Te llevas To’ ‘Maybe’ ‘Bebiendo Lágrimas’ ‘Ahí’ (con Drake) ‘Final feliz’ ‘Still’ (con Bruno Mars) ‘Alguien que te amaba’ ‘MATADORA’ ‘For u My love’ ‘Si lo ven’ ‘BbY WOW’ (con Judeline y Rusowsky) ‘¿Con quién andará?’ ‘Eclipse’ ‘Después de ti’ (con Greg González)

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