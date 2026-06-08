‘Pilotoautomático’: el álbum de Ciegossordomudos que iba a salir en 1996 y debutó en 2026

Treinta años después de haber sido concebido por primera vez, “Pilotoautomático” finalmente encontró su camino hacia el público. El nuevo álbum de Ciegossordomudos, lanzado este 2026, no es únicamente un trabajo inédito: también es la recuperación de un proyecto que la banda había planeado publicar en la década de los noventa y que terminó quedando archivado durante décadas.

El disco, integrado por ocho canciones y colaboraciones con Juan Pablo Vega y La Ramona, reúne composiciones creadas en distintos momentos de la historia de la agrupación. Algunas fueron escritas hace más de dos décadas y otras surgieron entre 2025 y 2026. Sin embargo, según sus integrantes, existe un hilo conductor que atraviesa todo el repertorio: la sensación de que muchas de las preocupaciones que inspiraron aquellas letras siguen vigentes en la actualidad.

¿Por qué rescatar canciones escritas hace tres décadas?

En entrevista con la revista Vea, de El Espectador, el vocalista Alejandro Gomescásseres explicó que “Pilotoautomático” era originalmente el nombre del segundo álbum que Ciegossordomudos esperaba publicar alrededor de 1996.

“Piloto Automático era el nombre del segundo álbum que grabamos y que íbamos a publicar alrededor de 1996”, recordó el músico. Sin embargo, las múltiples ocupaciones de los integrantes en otros proyectos y la decisión de desarrollar una propuesta musical más sofisticada hicieron que ese trabajo nunca llegara a publicarse.

Aunque algunas de esas canciones alcanzaron a sonar en presentaciones universitarias, el disco quedó suspendido indefinidamente. La historia cambió años después, cuando la banda decidió volver a escuchar ese material.

“De esas canciones hemos retomado varias, las hemos remasterizado y hemos escogido aquellas en las que nos dimos cuenta de que sus letras siguen siendo vigentes para el momento actual”, añadió Gomescásseres.

La selección no estuvo basada únicamente en criterios musicales. Según el artista, el componente lírico fue determinante para decidir qué canciones regresarían al repertorio. La sorpresa llegó cuando descubrieron que varias composiciones escritas hace 30 años parecían describir situaciones contemporáneas.

“Nos dimos cuenta de que hablaban exactamente del mismo momento que estábamos viviendo hace 30 años”, señaló.

Para Santiago Gomescásseres, la experiencia fue una evidencia de que ciertos fenómenos sociales y culturales parecen repetirse con el paso del tiempo.

“Sentimos que el mundo dio unos ciclos muy curiosos durante esas tres décadas y que, de alguna manera, volvimos al mismo punto”, agregó.

Esa reflexión terminó convirtiéndose en uno de los pilares conceptuales del álbum. De acuerdo con la banda, vivir en “piloto automático” significa avanzar por la vida sin detenerse a observar lo que ocurre alrededor. Una idea que nació hace décadas, pero que hoy adquiere nuevas lecturas en un contexto marcado por la hiperconectividad, las redes sociales y la aceleración constante de la vida cotidiana.

Por esa razón, el grupo decidió combinar aquellas composiciones recuperadas con nuevas canciones escritas entre 2025 y 2026, construyendo un álbum que funciona como un diálogo entre distintas épocas.

“Estas canciones estaban esperando el momento adecuado para salir”, afirmó Gómez-Cáceres al referirse al proceso de selección que dio forma al proyecto.

Un sonido distinto al de los Ciegossordomudos de los años noventa

Además de recuperar material antiguo, “Pilotoautomático” también refleja la transformación musical que ha vivido Ciegossordomudos desde sus primeros años.

Augusto Tamayo, último integrante en unirse al proyecto, explicó que uno de los cambios más importantes llegó con la incorporación de nuevos elementos sonoros, especialmente los teclados.

Antes de formar parte de la banda, Tamayo era seguidor del grupo. Incluso recordó haber asistido a un concierto cuando tenía entre 14 y 15 años.

“Nunca se me olvidó porque quedé muy sorprendido por las letras, por la armonía y también por esa amalgama rítmica tan particular que hacían”, contó.

En aquella época, Ciegossordomudos funcionaba como un power trío integrado por Gomescásseres, Jota García y Pablo Bernal. Sin embargo, la llegada de Tamayo modificó gradualmente esa dinámica.

“La inclusión de los teclados fue una liberación para Alejo, porque ya no recaía toda la responsabilidad musical sobre la guitarra”, explicó.

Según Augusto Tamayo, ese cambio permitió ampliar las posibilidades creativas de la agrupación y desarrollar nuevas formas de composición.

Fotografía por: Diego Córdoba

Santiago Gomescásseres coincide con esa lectura. Durante la entrevista destacó que la llegada de Tamayo aportó una dimensión diferente al sonido de la banda, especialmente por su aproximación cinematográfica a los arreglos y a la construcción musical.

“Es un privilegio enorme para una banda como la nuestra contar con un músico de ese nivel”, afirmó.

Con canciones que nacieron en distintos momentos históricos, pero que dialogan entre sí desde preocupaciones similares, “Pilotoautomático” representa para Ciegossordomudos algo más que un nuevo lanzamiento. Es la recuperación de un proyecto inconcluso y, al mismo tiempo, una forma de revisar el presente a través de ideas que comenzaron a tomar forma hace tres décadas.

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