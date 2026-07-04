El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Playlist de fe: las canciones que acompañaron a Diego Guaque durante el cáncer

Algunas canciones entretienen, pero también hay otras que sanan y guardan una historia. El periodista de ‘Séptimo Día’ encontró en la música una fuente de calma, esperanza, fortaleza y compañía en la lucha contra esa dura enfermedad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Por Cindy Katerine Martínez López
09 de julio de 2026
Algunas canciones entretienen, pero también hay otras que sanan y guardan una historia.
Fotografía por: Camilo Suárez

Entre tratamientos, cirugías y todos los retos que asumió en su proceso contra el cáncer, Diego Guauque construyó una banda sonora personal con la que conectó por sus letras, sus mensajes y las emociones que despertaron en momentos de incertidumbre. Este es el recorrido musical que marcó su camino hacia la recuperación.

‘Ave María’ - Rafael

“Esta canción me la cantaba una persona que conocí durante el tratamiento y tenía una voz muy bonita, era una señora que yo no conocía. Todavía me escribe. Ella me cantaba esta canción de La Virgen y hubo un momento de dificultad en el postoperatorio; recuerdo que me dolía bastante y no podía conciliar el sueño y solamente lo pude hacer porque me acordé de ella y su canción y eso me ayudó a dormir. Entonces, desde ese momento se convirtió en un tema muy importante. Aún me eriza la piel”.

Video Thumbnail

‘Un amor verdadero’ - Andrés Cepeda

“Este tema se lo dediqué a mi esposa. Cuando me declararon en remisión hicimos una fiesta de celebración grandísima con familiares y amigos que estuvieron acompañándome a mí. Hice un video con esta canción de fondo narrando lo que mi esposa y yo vivimos”.

Video Thumbnail

‘¡Qué bonito!’ - Rosario Flores

“Es una canción que siempre me ha gustado y que le dediqué a mi hija cuando era chiquita y todavía la escucho con mucho sentimiento, porque una de las cosas más bonitas en mi vida es mi hija Gabriela”.

Video Thumbnail

⁠'El camino de la vida’ - Trío América

“Es un recuerdo que siempre tengo de esta canción con mis papás. Ambos están vivos, pero me parece que es una canción muy simbólica en torno a ellos, a la familia, a los hijos. Siempre me gusta porque cada vez me siento más identificado”.

Video Thumbnail

‘Sueños’ - Diego Torres

“Esta es la canción con la que nosotros cerramos nuestra conferencia “Desde el sótano”. El coro me parece que nos conecta bastante con lo que es la vida y con las lecciones que nos ha dejado la enfermedad”.

Video Thumbnail
Cindy Katerine Martínez López

Por Cindy Katerine Martínez López

Comunicadora Social y Periodista de la Universidad Sergio Arboleda con 10 años de experiencia en medios de comunicación, generación de contenidos digitales, reportería e investigación. cmartinez@elespectador.com
Temas:

Diego Guaque

Séptimo Día

Diego Guauque Séptimo Día

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.