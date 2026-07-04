Playlist de fe: las canciones que acompañaron a Diego Guaque durante el cáncer

Entre tratamientos, cirugías y todos los retos que asumió en su proceso contra el cáncer, Diego Guauque construyó una banda sonora personal con la que conectó por sus letras, sus mensajes y las emociones que despertaron en momentos de incertidumbre. Este es el recorrido musical que marcó su camino hacia la recuperación.

‘Ave María’ - Rafael

“Esta canción me la cantaba una persona que conocí durante el tratamiento y tenía una voz muy bonita, era una señora que yo no conocía. Todavía me escribe. Ella me cantaba esta canción de La Virgen y hubo un momento de dificultad en el postoperatorio; recuerdo que me dolía bastante y no podía conciliar el sueño y solamente lo pude hacer porque me acordé de ella y su canción y eso me ayudó a dormir. Entonces, desde ese momento se convirtió en un tema muy importante. Aún me eriza la piel”.

‘Un amor verdadero’ - Andrés Cepeda

“Este tema se lo dediqué a mi esposa. Cuando me declararon en remisión hicimos una fiesta de celebración grandísima con familiares y amigos que estuvieron acompañándome a mí. Hice un video con esta canción de fondo narrando lo que mi esposa y yo vivimos”.

‘¡Qué bonito!’ - Rosario Flores

“Es una canción que siempre me ha gustado y que le dediqué a mi hija cuando era chiquita y todavía la escucho con mucho sentimiento, porque una de las cosas más bonitas en mi vida es mi hija Gabriela”.

⁠'El camino de la vida’ - Trío América

“Es un recuerdo que siempre tengo de esta canción con mis papás. Ambos están vivos, pero me parece que es una canción muy simbólica en torno a ellos, a la familia, a los hijos. Siempre me gusta porque cada vez me siento más identificado”.

‘Sueños’ - Diego Torres

“Esta es la canción con la que nosotros cerramos nuestra conferencia “Desde el sótano”. El coro me parece que nos conecta bastante con lo que es la vida y con las lecciones que nos ha dejado la enfermedad”.