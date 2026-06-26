¿Por qué el 25 de junio se celebra el Día Global de The Beatles? Esta es la historia

Cada 25 de junio, millones de seguidores de The Beatles alrededor del mundo recuerdan una de las presentaciones más emblemáticas de la historia de la música. La fecha, conocida como Global Beatles Day, reúne a fanáticos de distintas generaciones que celebran el legado de la banda británica a través de conciertos, encuentros, proyecciones y actividades inspiradas en su mensaje de paz, amor y unidad.

La conmemoración de este 2026 llega, además, con un hecho especial para los admiradores del cuarteto de Liverpool. Coincidiendo con el aniversario de aquella histórica jornada de 1967, se estrenó por primera vez en YouTube una versión coloreada de su interpretación de ‘All You Need Is Love’, una de las actuaciones más recordadas de su carrera y considerada un símbolo de una época.

La historia detrás del Día Global de The Beatles

El origen de esta celebración se remonta al 25 de junio de 1967. Ese día, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr participaron en ‘Our World’, el primer programa de televisión transmitido en vivo vía satélite para una audiencia internacional.

Desde el estudio uno de Abbey Road Studios, en Londres, la banda interpretó ‘All You Need Is Love’, una canción compuesta especialmente para la ocasión y cuyo mensaje trascendió las fronteras. Se estima que la emisión fue seguida por cerca de 400 millones de personas en distintos países, convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de la historia de la televisión y de la música popular.

Aunque aquella presentación marcó un antes y un después, la celebración del Día Global de The Beatles no nació sino hasta varias décadas después. En 2009, la admiradora estadounidense Faith Cohen impulsó la creación del Global Beatles Day con el propósito de recordar cada año el impacto cultural y humano que dejó el grupo británico.

La iniciativa comenzó como un movimiento organizado por seguidores de la banda y, con el paso del tiempo, fue creciendo de manera espontánea en diferentes países. Desde entonces, cada 25 de junio se realizan conciertos tributo, exposiciones, reuniones de clubes de fans, proyecciones y actividades comunitarias inspiradas en la música y el mensaje de The Beatles.

Ciudades como Liverpool, Buenos Aires, Tokio y Nueva York han sido escenario de algunas de estas celebraciones, que reúnen a personas de distintas edades unidas por el legado de una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos.

Uno de los anuncios más destacados de este año fue el reconocimiento oficial de Apple Corps Ltd., la compañía fundada por los propios integrantes de The Beatles para gestionar sus proyectos creativos y comerciales

. Con este respaldo, el Global Beatles Day adquiere por primera vez un reconocimiento formal por parte de la organización que administra el legado de la banda.

Como parte de la conmemoración, también fue publicada en YouTube una versión restaurada y coloreada de la interpretación de ‘All You Need Is Love’ realizada durante la transmisión de ‘Our World’. Se trata de la primera vez que ese histórico registro audiovisual está disponible de manera oficial y gratuita en la plataforma.

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