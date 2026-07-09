Posponen Concierto de Conciertos. No será en el Simón Bolívar ni en julio. ¿Dónde y cuándo?

El tradicional Concierto de Conciertos de Bogotá, que cumple 38 años, estaba anunciado para realizarse este próximo 18 de julio en el parque Simón Bolívar, de Bogotá.

El el evento, que se estima durará cerca de 8 horas e incluye en su nómina de artistas a intérpretes nacionales y extranjeros como Manuel Medrano, Beto Cuevas, Los Prisioneros, La Maldita Vecindad, Los Toreros Muertos, La Mosca, Los Cafres, Ella baila sola, Compañía Ilimitada, Xmosis y Kraken, no se realizará en esta fecha ni en este escenario, según un comunicado publicado en las últimas horas por sus organizadores en las redes sociales.

Concierto de Conciertos será en Corferias en diciembre

“38 años, Concierto de Conciertos ha sido uno de los encuentros musicales más importantes del país, construido con el compromiso de ofrecer una experiencia a la altura de su historia, sus artistas y su público. El actual contexto político e institucional del país, sumado a la despedida pública anunciada por el Presidente para el 20 de julio y a las convocatorias previstas para ese fin de semana, podría generar concentraciones masivas, cierres viales, restricciones de movilidad y eventuales medidas administrativas”, comienza diciendo la información oficial sobre los motivos que llevan a los organizadores del evento a cambiar la fecha del mismo.

“Por responsabilidad con el público, los artistas y la operación del evento, hemos decidido reprogramar Concierto de Conciertos para el viernes 4 de diciembre de 2026, en el Gran Salón de Corferias”.

Las boletas vendidas serán válidas, los artistas cambiarán

De igual manera, indicaron que “todas las entradas adquiridas seguirán siendo válidas automáticamente para la nueva fecha, conservando la misma localidad y condiciones de compra”.

Por lo mencionado en el comunicado también habrá cambios en la nómina de artistas inicialmente anunciados. “Muy pronto anunciaremos el nuevo cartel oficial, que conservará a la gran mayoría de los artistas inicialmente anunciados y sumará una gran sorpresa para hacer de esta edición una noche aún más especial. Para más información, comunícate a servicioalcliente@tuticket.com.co”.

Estos cambios no cayeron bien en todos los cibernautas, incluso algunos reaccionaron molestos con el anuncio y desean la devolución de su dinero. Inicialmente el concierto se anunció para el 17 de julio, pero unos días después se cambió para el 18.

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