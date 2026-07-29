Premios Juventud 2026: Carín León, Rauw Alejandro, Beéle, Karol G y todos los nominados

La organización de los Premios Juventud dio a conocer este 28 de julio la lista oficial de nominados para la edición 2026 de los galardones, que reconocerán a lo mejor de la música latina y el entretenimiento en un total de 50 categorías. La ceremonia se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en Marbella, España, marcando la primera vez que el evento sale de Estados Unidos para celebrar su entrega anual.

Entre los artistas con más opciones de llevarse un premio aparecen Carín León, quien lidera las nominaciones con nueve candidaturas, seguido por Beéle, Kany García y Rauw Alejandro, con siete cada uno. Además, la representación colombiana vuelve a ser protagonista gracias a nombres como Karol G y Shakira, que también figuran entre los más nominados de esta edición.

Lista completa de nominados a los Premios Juventud 2026

Además de los artistas que encabezan las nominaciones, la edición 2026 tendrá una fuerte presencia de figuras internacionales como Rosalía y Quevedo, que lideran la representación española, así como Bad Bunny, Anitta, Danny Ocean, Romeo Santos, Myke Towers y Xavi, quienes competirán en algunas de las categorías más importantes de la ceremonia. También destacan nombres como Aitana, Elena Rose, Natti Natasha y Young Miko, presentes en varias ternas de los galardones.

En cuanto a la representación colombiana, además de Beéle, Karol G y Shakira, también aparecen Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Ryan Castro, Juanes, Camilo, Morat, Feid, Ela Taubert, Greeicy, J Balvin, Maluma, Sebastián Yatra, Carlos Vives, Silvestre Dangond, Juan Duque, Kris R., Maisak, Kapo, Hamilton, Piso 21, Blessd, y Venesti, quienes buscarán quedarse con alguno de los reconocimientos en las distintas categorías de la premiación.

Más allá de las categorías dedicadas a canciones, álbumes y artistas, los Premios Juventud 2026 también reconocerán el impacto de la cultura digital y el entretenimiento con galardones como Creator del Año, Mejor Fandom y Mejor Tour. Además, la edición de este año incorpora categorías como Mejor Euro-Song y Afrobeat Latino del Año, reflejando la expansión de los géneros y de los artistas que hoy marcan tendencia dentro de la música en español.

Artista Premios Juventud Femenina (Premios Juventud Female Artist)

Aitana Ana Mena Anitta Elena Rose Kany García Karol G Natti Natasha Rosalía Shakira Young Miko

Artista Premios Juventud Masculino (Premios Juventud Male Artist)

Bad Bunny Carín León Danny Ocean Farruko Maluma Myke Towers Quevedo Rauw Alejandro Romeo Santos Xavi

Grupo o Dúo Favorito del Año (Favorite Group or Duo of The Year)

DND I Do Not Disturb Gente de Zona Jowell y Randy La Oreja de Van Gogh Maná Mau y Ricky Morat Rawayana Reik Santos Bravos

La Nueva Generación Femenina (New Generation - Female Artist)

Amaia Angela Leiva Annasofia Aria Vega Emjay Isadora Judeline Mafalda Cardenal Mar Solís Nic

La Nueva Generación Masculina (New Generation - Male Artist)

Bebeshito Clarent Damn Goldo DFZM DIA Juan Duque Kris R. Maisak Santos Bravos Sebas Bárcenas

La Nueva Generación Música Mexicana (New Generation - Mexican Music)

Armenta Chuyin Edgardo Nuñez Kakalo Kane Rodriguez La Nueva Ola de Cumbia Low Clika Mariangela Omar Camacho Tombochio

Mi Track Favorito (My Favorite Track)

‘Carita Linda’ - Rauw Alejandro ‘Coleccionando Heridas’ - Karol G & Marco Antonio Solís ‘Corazón’ - Danny Ocean ‘La perla’ - Rosalía & Yahritza y Su Esencia ‘Me está doliendo’ - Carín León & Alejandro Fernández

Álbum del Año (Album of the Year)

‘¿Dónde es el after?’ - Rawayana ‘Babylon Club’ - Danny Ocean ‘Better Late Than Never’ - Romeo Santos & Prince Royce ‘Equilibrivm’ - Anitta ‘Lamento en baile’ - Daddy Yankee ‘Lux’ - Rosalía ‘Palabra de to’s (seca)’ - Carín León ‘Sinfónico (en vivo)’ - Yandel ‘Stendhal’ - Ozuna & Beéle ‘Tropicoqueta’ - Karol G

Mejor Euro-Song (Best Euro-Song)

‘Com Você’ - Judeline & Amaia ‘Da me’ - Bad Gyal ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo ‘Lárgate’ - Ana Mena ‘Moja1ta’ - Lola Indigo ‘No me tires flores’ - Alejandro Sanz & Rels B ‘Oh si pudiera’ - Manuel Carrasco ‘Si juegas conmigo (ASA25)’ - Juan Magán & Abraham Mateo ‘Superestrella’ - Aitana ‘Todos estamos bailando la misma canción’ - La Oreja de Van Gogh

Girl Power (Girl Power)

‘Amiga mía’ - Karol G & Greeicy ‘Brujería (en vivo desde la Plaza de Toros La México)’ - Yuridia & Majo Aguilar ‘Choka Choka’ - Anitta & Shakira ‘Fifty Fifty’ - Kenia Os & Lola Indigo ‘Gabriela (Young Miko Remix)’ - Katseye & Young Miko ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali ‘La rumba del perdón’ - Rosalía, Estrella Morente & Sílvia Pérez Cruz ‘Muñeca’ - Bad Gyal & De La Rose ‘Muxaxa’ - Tokischa & La Mas Doll ‘Te apuesto’ - Ha*Ash & María José

Colaboración OMG (OMG Collaboration)

‘Dai Dai’ - Shakira & Burna Boy ‘Birthday Behavior’ - Bia & Young Biko ‘Damn I Love Miami’ - Pitbull & Lil Jon ‘East LA’ - Will.i.am & Taboo ‘Estrellitas y duendes feat. Sting’ - Juan Luis Guerra 4.40 & Sting ‘Oye mi amor (feat. Fher de Maná)’ [Live From Mexico] - Dua Lipa, Maná & Fher de Maná ‘Thootie’ - Ice Spice & Tokischa ‘We Made it Look Easy / Hicimos que pareciera fácil’ - Bon Jovi & Carín León

La Mezcla Perfecta (The Perfect Collab)

‘A medio vivir’ - Ricky Martin & Carín León ‘Carteras chinas’ - Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules ‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi ‘La del proceso’ - Grupo Frontera & Manuel Turizo ‘No quiero hablar’ - Ángela Aguilar & Marc Anthony ‘Una noche contigo’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho & Juanes

Mejor Dance Track (Best Dance Track)

‘Algo tú’ - Shakira & Beéle ‘Bai-lala’ - Abraham Mateo ‘Dando vueltas’ - Rauw Alejandro ‘Esa diva’ - Melody ‘Motinha 2.0 (Mete marcha) remix’ - Dennis, Luísa Sonza & Emilia ‘No bailes sola (NSM25)’ - Juan Magán & Lucho RK ‘Polaroid’ - Eladio Carrión ‘Secreto (remix)’ - Payaso X Ley, Nyno Vargas, Omar Montes & Ernesto Losa ‘Sorry Papi’ - Topic & Becky G ‘Yapaque’ - Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat Latino del Año (Afrobeat of the Year)

‘Bendito’ - Rawayana ‘Botecito’ - Juan Duque & Hamilton ‘Chévere (premium_remix)’ - Aria Vega & Ryan Castro ‘Enemigos’ - Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums ‘La villa’ - Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Mejor Tema en Cumbia (Best Cumbia Song)

‘Celosa’ - Ke Personajes & J Balvin ‘Con otra’ - Cazzu ‘Cuando una mujer’ - Mariangela ‘Cumbiando’ - La Nueva Ola de Cumbia & La Coreañera ‘Prieta de mi vida’ - Los mirlos & Guaynaa ‘Yo me lo busqué’ - Los Ángeles Azules & Thalia

Productor del Año (Producer of the Year)

Andy Clay Bizarrap Casta Edgar Barrera Fux Beat La Paciencia MAG Nico Cotton Ovy On The Drums Sky Rompiendo

Mejor Tour (Best Tour)

‘Bailemos Otra Vez Tour’ - Chayanne ‘Cosa Nuestra World Tour’ - Rauw Alejandro ‘De Sonora, Para El Mundo’ - Carín León ‘Debí Tirar Más Fotos World Tour’ - Bad Bunny ‘Dinastía Tour’ - Peso Pluma ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’ - Shakira ‘Latinaje Tour’ - Cazzu ‘Lux Tour - Rosalía ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour’ - Romeo Santos & Prince Royce ‘Vivir Sin Aire Tour’ - Maná

Mejor Urban Track (Best Urban Track)

‘Al golpito’ - Quevedo & Nueva Línea ‘Alambre púa’ - Bad Bunny ‘Amista’ - Blessd & Ovy On The Drums ‘Aplicándola’ - Farruko ‘Buenos términos’ - Rauw Alejandro ‘Daddy Yankee: BZRP Music Sessions, Vol. 0/66’ - Bizarrap & Daddy Yankee ‘Lleva al Sol’ - Rels B ‘Polaroid’ - Eladio Carrión ‘Se lo juro mor’ - Feid ‘Una aventura’ - Ozuna

Mejor Mezcla Urbana (Best Urban Mix)

‘5 estrellas - W Sound 23’ - W Sound, Myke Towers & Ovy On The Drums ‘Ay dale’ - Farruko & Eddy Lover ‘Cholo 2’ - Victor Mendivil & Eladio Carrión ‘Forni’ - Los Ballers, Clarent & Rauw Alejandro ‘Incorregible’ - Jory Boy & Chencho Corleone ‘Me voy a la chingada’ - Yandel & Xavi ‘Portate bonito’ - Anuel AA, Blessd & Ovy On The Drums ‘Ta’ bien’ - Nicky Jam & Beéle ‘Tonto’ - J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake ‘Un polvito +’ - Maluma & Maisak

Mejor Canción Urbano Rhythmic (Best Urban Rhythmic Song)

‘Apaga la luz’ - Røz & Peso Pluma ‘Buenos días’ - Eladio Carrión ‘No tiene sentido’ - Beéle ‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros ‘Pongo’ - Rvssian, Rauw Alejandro & Wizkid ‘Si estás con alguien’ - Omar Courtz ‘Si te vas’ - J Balvin & Jay Wheeler ‘Tengo celos’ - Myke Towers ‘Verano rosa’ - Karol G & Feid ‘Zaza’ - Alofoke Music, Shadow Blow & Don Miguelo

Mejor Canción Urbano Trap (Best Urban Trap Song)

‘Bienvenida’ - Clarent ‘Breezy’ - Kidd Keo & Neutro Shorty ‘Buti Call’ - Kendo Kaponi & Omar Courtz ‘Chica atractiva’ - FloyyMenor & Lewis Somes ‘Gout’ - La Pantera ‘Que sensación (remix)’ - Jezzy & Arcángel ‘Ricky Bobby’ - Eladio Carrión ‘Topshelf’ - Kris R. & Myke Towers ‘Yeh!’ - J Noa ‘Yogurcito remix’ - Blessd, Anuel AA, Yan Block, Luar La L, Kris R. & Roa

Mejor Canción Dembow (Best Dembow Song)

‘Dem bow’ - Natti Natasha, Nando Boom & Dímelo Flow ‘Hace calor’ - Maria Becerra, El Alfa & Xross ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy ‘Miami’ - Tokischa ‘Pa que lo bailes (bailalo Rocky)’ - Lomiiel ‘Pelo’ - DJ Pereira & Blue Diamond ‘Saca punta’ - Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll ‘Un gatito me llamó’ - Karol G

Mejor Álbum Urbano (Best Urban Album)

‘Afrolova 25′ - Rels B ‘Corsa’ - Eladio Carrión ‘Do Not Disturb’ - Young Miko ‘El Baifo’ - Quevedo ‘El Sobreviviente WWW’ - Wisin ‘Hopi Sendé’ - Ryan Castro ‘Island Boyz’ - Myke Towers ‘La 8va maravilla’ - Arcángel ‘Manda La Plena Moh’ - Farruko ‘Stendhal’ - Ozuna & Beéle

Mejor Canción Pop/Urbano (Best Pop/Urban Song)

‘Babylon’ - Venesti & Nicky Jam ‘Bronceador’ - Maluma ‘Canción para regresar’ - Sebastián Yatra, Lucho RK, Belinda & Gente de Zona ‘Cosita linda’ - Elena Rose & Justin Quiles ‘Menos el cora’ - Ryan Castro & Manuel Turizo ‘Paris’ - Boza & Sech

Mejor Canción Pop/Rhythmic (Best Pop/Rhythmic Song)

‘Cambiaré’ - Luis Fonsi & Feid ‘Chamita’ - Mari La Carajita ‘Inglés en Miami’ - Rawayana & Manuel Turizo ‘Las guapas’ - Alejandro Sanz ‘Pinterest (spanish)’ - Anitta ‘Tututu’ - Elena Rose & Alleh ‘Yo y tú’ - Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor Canción Pop (Best Pop Song)

‘Bebiendo lágrimas’ - Mar Solís ‘Bésame’ - Alejandro Sanz & Shakira ‘La del primer puesto’ - Reik & Xavi ‘La pelirroja’ - Sebastián Yatra ‘Mal escrito’ - Carlos Rivera & Malú ‘Mi historia entre tus dedos’ - Matteo Bocelli & Gianluca Grignani ‘Si tuviera que elegir’ - Ricardo Montaner, Camilo & Evaluna Montaner ‘Te acuerdas? - DND I Do Not Disturb & R!ch Yashel ‘Tierra mía’ - Kany García ‘Un abrazo’ - Gloria Trevi

Mejor Canción Pop Rock (Best Pop/Rock Song)

‘¿Es en serio?’ - Ela Taubert ‘Muérdeme’ - Juanes & Bomba Estéreo ‘Sin ti’ - Morat & Jay Wheeler ‘Vivir sin aire’ - Maná & Carín León ‘Vuelve’ - Black Guayaba

Mejor Canción Pop - Nueva Generación (Best Pop Song - New Generation)

‘Com você’ - Judeline & Amaia ‘Hecho para ti’ - Latin Mafia & Omar Apollo ‘Morfina’ - Humbe ‘Nunca me lo esperé’ - Piso 21 & Lasso ‘Tus iniciales’ - Lola Indigo, Lia Kali, Queralt Lahoz & Salma

Mejor Canción Pop Balada (Best Pop/Ballad Song)

‘+ te vale’ - Yami Safdie & Emilia ‘Aquí en la arena’ - Reik & Leo Rizzi ‘Conmigo sin ti’ - Matisse & Cristian Castro ‘Huir’ - Kany García & Lia Kali ‘KM0’ - Pablo Alborán ‘Sin despedida’ - Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor Álbum Pop (Best Pop Album)

‘¿Qué significa el amor?’ - Carlos Rivera ‘¿Y ahora qué +?’ - Alejandro Sanz ‘Apambichao’ - Manuel Turizo ‘Bendito verano’ - Elena Rose ‘Cuarto azul’ - Aitana ‘JuanesTeban’ - Juanes ‘KM0’ - Pablo Alborán ‘La llave’ - Mau y Ricky ‘Puerta abierta’ - Kany García ‘TQ+’ - Reik

Mejor Colaboración Música Mexicana (Best Mexican Music Collaboration)

‘Donde estés, donde estoy’ - Carlos Rivera & Marisela ‘Los laureles’ - Pepe Aguilar, Josi Cuen & Jorge Medina’ ‘Modo difícil’ - Grupo Firme & Grupo Frontera ‘No voy a cambiar’ - Codiciado & Xavi ‘Te quiero, te amo’ - Pesado & Alfredo olivas

Mejor Fusión Música Mexicana (Best Mexican Music Fusion)

‘Déjame dormir’ - Codiciado & Carín León ‘Demencia’ - Junior H & Gael Valenzuela ‘Dopamina’ - Peso Pluma & Tito Double P ‘Marlboro rojo’ - Fuerza Regida ‘Mejores Jordans 2’ - Victor Mendivil & Oscar Maydon ‘No capea’ - Xavi & Grupo Frontera ‘Ojitos mentirosos’ - Chino Pacas ‘Perlas negras’ - Natanael Cano & Gabito Ballesteros ‘Pues qué le hago?’ - Chuyin ‘Tu tu tu’ - Clave Especial & Edgardo Nuñez

Mejor Canción Mariachi Música Mexicana (Best Mexican Mariachi Music)

‘Amémonos de nuevo’ - Lupita Infante & Leonardo Aguilar ‘China de los ojos negros’ - Ángela Aguilar ‘Cuento de nunca acabar’ - Carlos Rivera & Ana Bárbara ‘¿Quien no ha llorado por amor?’ - Alex Fernández ‘Retumbando en el cora’ - Camila Fernández ‘Tú y las nubes’ - Pepe Aguilar & Alfredo Olivas ‘Un vals’ - Christian Nodal

Mejor Canción Banda Música Mexicana (Best Mexican Banda Music)

‘Al chile no sé’ - Banda Los Sebastianes de Saúl Plata & Gerardo Coronel ‘Aunque tiren hate’ - La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho ‘De esta me levanto’ - Banda Los Recoditos ‘Directo al corazón’ - Luis Angel “El Flaco” ‘No me aprovechaste’ - Banda El Recodo de Cruz Lizárraga ‘Seguro le dolió’ - Banda MS de Sergio Lizárraga & Fuerza Regida ‘El rey’ - Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor Canción Norteña Música Mexicana (Best Mexican Norteño Music)

‘Eres’ - Joss Favela & Alfredo Olivas ‘Lejos estamos mejor’ - Eden Muñoz ‘Me enamoré solo’ - Calibre 50 ‘Selfie’ - La Fiera de Ojinaga ‘Supercargada’ - Los Dos de Tamaulipas ‘Ya me vale madre’ - El Fantasma

Mejor Álbum Música Mexicana (Best Mexican Music Album)

‘¿Quién + como yo?’ - Christian Nodal ‘111xpantia (deluxe)’ - Fuerza Regida ‘Arriba la compañía’ - Los Dos de Tamaulipas ‘Dinastía’ - Peso Pluma & Tito Double P ‘El mundo es del que se anima’ - Calibre 50 ‘Lo que me falta por llorar’ - Grupo Frontera ‘La Fernández’ - Camila Fernández ‘Nadie se va como llegó’ - Ángela Aguilar ‘Palabra de to’s (seca)’ - Carín León ‘Silencio habla’ - Oscar Ortiz

Tropical Hit (Tropical Hit)

‘1+1’ - Maluma & Kany García ‘Como en el idilio’ - Marc Anthony & Nathy Peluso ‘Cómo se compara’ - Luis Figueroa ‘Dardos’ - Romeo Santos & Prince Royce ‘El pacto’ - Silvestre Dangond & Manuel Turizo ‘Hello, What’s up’ - Christian Alicea ‘La graciosa’ - Quevedo & Elvis Crespo ‘La tierra del olvido (versión salsa)’ - Carlos Vives & Grupo Niche ‘No te borro’ - Fariana ‘Tú tienes algo’ - Indy Fontaine & Charlie Cruz

Tropical Mix (Tropical Mix)

‘A Celia’ - Lena Burke ft. La India, Gilberto Santa Rosa, José Alberto “El Canario”, Gonzalo Rubalcaba, Cucco Peña & Víctor Manuelle ‘Amor bonito’ - Kany García & Juan Luis Guerra 4.40 ‘Apambichao’ - Manuel Turizo & Maluma ‘Fabricando fantasías’ - Sergio George & Carlos Vives ‘Hasta el sol de hoy’ - Guaynaa & Farruko ‘Lokita por mí’ - Romeo Santos & Prince Royce ‘Malportada’ - Nathy Peluso & Rawayana ‘Me muevo’ - Fariana & Kiko El Crazy ‘Que me quiera má’ - Marc Anthony & Wisin ‘Una vaina bien’ - Silvestre Dangond & Sebastián Yatra

Mejor Álbum Tropical (Best Tropical Album)

‘Better Late Than Never’ - Romeo Santos & Prince Royce ‘El último baile’ - Silvestre Dangond & Juancho de la Espriella ‘El último disco Vol.1’ - Carlos Vives ‘Gris’ - Luis Figueroa ‘La Covertura’ - Guaynaa ‘Música para bailar’ - Fariana ‘Poeta herío’ - Elvis Crespo ‘Radio Venezuela’ - Chino y Nacho, Chyno Miranda & Nacho ‘Soy’ - Daniela Darcourt ‘Swingkete Vol.1 - Maratón’ - Christian Alicea

Mi Actor Favorito (My Favorite Actor)

Andrés Palacios - ‘Mi verdad oculta’ Diego Klein - ‘Guardián de mi vida’ Emmanuel Palomares - ‘Los hilos del pasado’ Gabriel Soto - ‘Monteverde’ Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’

Mi Actriz Favorita (My Favorite Actress)

Angelique Boyer - ‘Doménica Montero’ Oka Giner - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’ Silvia Navarro - ‘Guardián de mi vida’ Susana González - ‘Mi verdad oculta’ Yadhira Carrillo - ‘Los hilos del pasado’

Me Enamoran (They Make Me Fall in Love)

África Zavala y Gabriel Soto - ‘Monteverde’ Angelique Boyer y Marcus Ornellas - ‘Doménica Montero’ Ela Velden y Sebastián Rulli - ‘Mi rival’ Oka Giner y David Zepeda - ‘Tan cerca de ti, nace el amor’ Silvia Navarro y Daniel Arenas - ‘Guardián de mi vida’ Susana González y David Chocarro - ‘Mi verdad oculta’

Creator Del Año (Creator of the Year)

Diego Rodriguez Ibai Llanos Rocío López Stefanny Loaiza Tefi Valenzuela

Mejor LOL (Best LOL)

Andrea Farga Héctor de la Garza Jenny Solares Nachter Tío Néstor

Podcast del Año (Podcast of the Year)

‘El chal con Pao Sasso’ ‘La cotorrisa’ ‘Pinky promise’ ‘Roca project’ ‘Yo pude, tu puedes’

#GettingReadyWith (#GettingReadyWith)

Alejandra Capetillo Lailany Sota Ludmilla Sol Vargas Valeria Villalobos

POV Futbolero (Soccer POV)

Futbol al chile Ivansfull Joel ubieto Mercedes Roa Pablo Zolezzi

#ModoAvión (#AirplaneMode)

Alejandra Travels Araya vlogs Hola soy Natasha Plex Roberta con maleta

Couple Goals (Couple Goals)

Aitana y Plex Calle y Poché Fernanda Giménez y Sebastien Andrade Lola Lolita & Alonso López Polo Morín y Bernardo Abascal

Creator de España (Creator of Spain)