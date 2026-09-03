Premios Juventud 2026: lista completa de ganadores. Shakira, Morat y más galardonados

A partir de las 8 de la noche, hora española, comenzó la ceremonia que entregó los Premios Juventud, que en esta oportunidad se realizaron en Marbella, España. A continuación la lista completa de ganadores.

Ganadores de las Categorías principales Juventud 2026

Artista Premios Juventud femenina: Shakira

Artista Premios Juventud masculino: Bad Bunny

Grupo o dúo favorito del año: Santos Bravos

La nueva generación femenina: Aria Vega

La nueva generación masculina: Santos Bravos

La nueva generación música mexicana: Omar Camacho

Mi track favorito: “Me está doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández

Álbum del año: Tropicoqueta – Karol G

Mejor Euro-song: “Superestrella” – Aitana

Girl power: “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo

Colaboración OMG: “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy

La mezcla perfecta: “No quiero hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony

Mejor dance track: “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki

Afrobeat latino del año: “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums

Mejor tema en cumbia: “Con otra” – Cazzu

Productor del año: Bizarrap

Mejor tour: Debí tirar más fotos World Tour – Bad Bunny

Categorías urbanas

Mejor urban track: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee

Mejor mezcla urbana: “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake

Mejor canción urbano rhythmic: “Verano Rosa” – Karol G & Feid

Mejor canción urbano trap: “Qué sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel

Mejor canción dembow: “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll

Mejor álbum urbano: Do Not Disturb – Young Miko

Categorías pop

Mejor canción pop/urbano: “Bronceador” – Maluma

Mejor canción pop/rhythmic: “Yo y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle

Mejor canción pop: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira

Mejor canción pop rock: “Sin ti” – Morat & Jay Wheeler

Mejor canción pop – nueva generación: “Morfina” – Humbe

Mejor canción pop balada: “Sin despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández

Mejor álbum pop: Cuarto Azul – Aitana

Categorías música mexicana

Mejor colaboración música mexicana: “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera

Mejor fusión música mexicana: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera

Mejor canción mariachi música mexicana: “Retumbando en el Cora” – Camila Fernández

Mejor canción banda música mexicana: “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández

Mejor canción norteña música mexicana: “Me enamoré solo” – Calibre 50

Mejor álbum música mexicana: Palabra de to’s (Seca) – Carín León

Categoría tropical

Tropical hit: “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce

Tropical mix: “Lokita por mí” – Romeo Santos & Prince Royce

Mejor álbum tropical: Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce

Categorías Tv y Streaming

Mi actor favorito: Gabriel Soto – Monteverde

Mi actriz favorita: Angelique Boyer – Doménica Montero

Me enamoran: Angelique Boyer y Marcus Ornellas – Doménica Montero

Categoría Digital y Social

Creator del año: Stefanny Loaiza

Mejor LOL: Jenny Solares

Podcast del año: Pinky Promise

#Gettingreadywith: Valeria Villalobo

POV futbolero: Mercedes Roa

#Modoavión: Araya Vlogs

Couple goals: Aitana y Plex

Creator de España: Lola Lolita

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