Premios Juventud 2026: lista completa de ganadores. Shakira, Morat y más galardonados

A partir de las 8 de la noche, hora española, comenzó la ceremonia que entregó los Premios Juventud, que en esta oportunidad se realizaron en Marbella, España. A continuación la lista completa de ganadores.
Ganadores de las Categorías principales Juventud 2026
Artista Premios Juventud femenina: Shakira
Artista Premios Juventud masculino: Bad Bunny
Grupo o dúo favorito del año: Santos Bravos
La nueva generación femenina: Aria Vega
La nueva generación masculina: Santos Bravos
La nueva generación música mexicana: Omar Camacho
Mi track favorito: “Me está doliendo” – Carín León & Alejandro Fernández
Álbum del año: Tropicoqueta – Karol G
Mejor Euro-song: “Superestrella” – Aitana
Girl power: “Fifty Fifty” – Kenia Os & Lola Indigo
Colaboración OMG: “Dai Dai” – Shakira & Burna Boy
La mezcla perfecta: “No quiero hablar” – Ángela Aguilar & Marc Anthony
Mejor dance track: “Yapaque” – Farruko, Greeicy & Steve Aoki
Afrobeat latino del año: “Enemigos” – Ozuna, Beéle & Ovy On The Drums
Mejor tema en cumbia: “Con otra” – Cazzu
Productor del año: Bizarrap
Mejor tour: Debí tirar más fotos World Tour – Bad Bunny
Categorías urbanas
Mejor urban track: “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66” – Bizarrap & Daddy Yankee
Mejor mezcla urbana: “Tonto” – J Balvin, Ryan Castro & DJ Snake
Mejor canción urbano rhythmic: “Verano Rosa” – Karol G & Feid
Mejor canción urbano trap: “Qué sensación (Remix)” – Jezzy & Arcángel
Mejor canción dembow: “Saca Punta” – Arlene Mc, Alofoke Music, Jey One & La Mas Doll
Mejor álbum urbano: Do Not Disturb – Young Miko
Categorías pop
Mejor canción pop/urbano: “Bronceador” – Maluma
Mejor canción pop/rhythmic: “Yo y Tú” – Ovy On The Drums, Quevedo & Beéle
Mejor canción pop: “Bésame” – Alejandro Sanz & Shakira
Mejor canción pop rock: “Sin ti” – Morat & Jay Wheeler
Mejor canción pop – nueva generación: “Morfina” – Humbe
Mejor canción pop balada: “Sin despedida” – Carlos Rivera & Alejandro Fernández
Mejor álbum pop: Cuarto Azul – Aitana
Categorías música mexicana
Mejor colaboración música mexicana: “Modo Difícil” – Grupo Firme & Grupo Frontera
Mejor fusión música mexicana: “No Capea” – Xavi & Grupo Frontera
Mejor canción mariachi música mexicana: “Retumbando en el Cora” – Camila Fernández
Mejor canción banda música mexicana: “El Rey” – Vicente Fernández & Alejandro Fernández
Mejor canción norteña música mexicana: “Me enamoré solo” – Calibre 50
Mejor álbum música mexicana: Palabra de to’s (Seca) – Carín León
Categoría tropical
Tropical hit: “Dardos” – Romeo Santos & Prince Royce
Tropical mix: “Lokita por mí” – Romeo Santos & Prince Royce
Mejor álbum tropical: Better Late Than Never – Romeo Santos & Prince Royce
Categorías Tv y Streaming
Mi actor favorito: Gabriel Soto – Monteverde
Mi actriz favorita: Angelique Boyer – Doménica Montero
Me enamoran: Angelique Boyer y Marcus Ornellas – Doménica Montero
Categoría Digital y Social
Creator del año: Stefanny Loaiza
Mejor LOL: Jenny Solares
Podcast del año: Pinky Promise
#Gettingreadywith: Valeria Villalobo
POV futbolero: Mercedes Roa
#Modoavión: Araya Vlogs
Couple goals: Aitana y Plex
Creator de España: Lola Lolita