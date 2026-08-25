¿Qué hay detrás de la ‘Universidad del Perreo’ de Wisin? La verdad que pocos esperaban

Durante la última semana, Wisin convirtió una aparente institución académica en uno de los fenómenos más comentados en redes sociales. El 17 de agosto, el cantante puertorriqueño anunció la creación de la Universidad del Perreo (UDP), presentada como una iniciativa dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la historia del género urbano.

La propuesta despertó dudas y llevó a miles de personas a registrarse en la plataforma. En cuestión de días, el famoso reguetonero entregó nuevas pistas, mientras figuras de la industria se sumaron a la conversación. Ahora, una nueva actualización permitió conocer qué hay detrás de este particular proyecto; sin embargo, la noticia causó cierta desilusión entre quienes esperaban que se tratara literalmente de un nuevo espacio para estudiar reguetón.

¿Qué es realmente la Universidad del Perreo?

En su primer comunicado, Wisin habló de la UDP con el lenguaje propio de una institución académica. Después de tres décadas de carrera, explicó que sentía la responsabilidad de proteger el legado de un movimiento que transformó la industria musical y anunció una iniciativa para darle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece”.

El planteamiento no se quedó solamente en el comunicado. La Universidad del Perreo abrió un sitio web para que los interesados se registraran y, en menos de 24 horas, más de 500.000 personas habían ingresado. Luego, la cifra superó los dos millones.

Posteriormente, Wisin preguntó qué materia no podía faltar en la institución y alimentó la idea de que se trataba de un proyecto educativo. Incluso, entre las materias que comenzaron a circular aparecieron nombres como Historia del Reguetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow.

La expectativa aumentó todavía más cuando el intérprete de ‘Escápate conmigo’ presentó a quienes serían parte del supuesto profesorado. Jowell, Los Legendarios, Hyde El Químico y Jumbo El Que Produce Solo estuvieron entre los primeros nombres vinculados a la iniciativa.

El fenómeno también trascendió al reguetón. Cuentas oficiales de Netflix y Duolingo se sumaron a la conversación, mientras Wisin continuaba asumiendo el papel de “decano” y hablando de profesores, clases y estudiantes.

El misterio se despejó el 24 de agosto. Wisin anunció que el “material de estudio definitivo” estaba listo y que ese mismo día comenzaría el pre-save de ‘Universidad del Perreo’. Con ello confirmó que el nombre de la supuesta institución corresponde a su nuevo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para el 3 de septiembre.

La revelación, sin embargo, no significa que el concepto desaparezca. El boricua explicó que el álbum es apenas el comienzo de un proyecto más amplio, que contempla cursos, experiencias y actividades relacionadas con la cultura del reguetón. Las primeras ciudades anunciadas para estas actividades son San Juan, Miami, Bogotá y Ciudad de México.

Así, queda claro que la Universidad del Perreo no es una universidad convencional para obtener un título profesional: es el universo conceptual que Wisin creó alrededor de su nuevo disco y que continuará desarrollándose con experiencias para quienes se registraron como sus “estudiantes”.

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