¿Quién es Tius Luka, el niño que cantó en el Mundial con Katy Perry?

Este viernes 12 de junio se realizó la tercera y ultima ceremonia de apertura del Mundial de Fútbol 2026. Es la primera vez que el evento tiene varias ceremonias iniciales, debido a que se realiza en tres países: México, Canadá y Estados Unidos.

La primera inauguración ocurrió el jueves 11 de junio en México; la segunda se realizó en Toronto, Canadá, el viernes 12, y la tercera, en Los Ángeles al final de la tarde del mismo 12.

Tius Luka, el niño noruego que conquistó a Katy Perry

En esta última, la gran atracción artística fue la estadounidense Katy Perry, quien interpretó Wonder. No lo hizo sola, sino que apareció en escena junto al pequeño Tius Luka. de inmediato su nombre empezó a ser digitado en el ciberespacio, pues los cibernautas querían saber quién es el niño artista.

Se trata de un artista nacido en Noruega, de 10 años, con quien la artista mencionó que había tenido una conexión especial, incluso antes de saber que estarían juntos en la ceremonia mundialista.

El niño grabó su parte vocal para la canción “Wonder” en el 2021, cuando tenía solo cinco años de edad.

Perry supo del talento del niño en el 2023 y quedó tan impactada con su talento que escribió la letra completa y definitiva del tema del tal manera que pudiera incluirlo en su interpretación. “La vocecita que escuchas es Tius”, escribió la artista en su cuenta de Instagram junto a un video de los ensayos en la cancha del estadio.

Tius Luka Sundberg es hijo del músico noruego Kent Sundberg, integrante de la banda de synthpop Donkeyboy, a la que también pertenece Cato Sundberg.

Tius es bastante activo en sus redes sociales donde publica videos interpretando covers. Para presentarse en el escenario del mundial, fue su padre quien lo animó y preparó para que estuviera tranquilo en su debut mundial.

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