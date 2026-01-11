Reality de la agrupación de Yeison Jiménez ya tiene fecha de estreno: esto es lo que se sabe

Hace varias semanas, la agrupación de Yeison Jiménez confirmó que llevaría a cabo un reality con el propósito de encontrar al cantante que asumirá la voz principal del proyecto musical de ahora en adelante. La iniciativa despertó curiosidad entre los seguidores del artista y también abrió un debate en redes sociales sobre el futuro de la banda, que decidió seguir en los escenarios después de la tragedia que marcó el inicio de este año.

El anuncio llegó meses después de la muerte del intérprete, ocurrida el pasado 10 de enero de 2026, cuando la avioneta en la que viajaba se accidentó poco después de despegar en el departamento de Boyacá. En el siniestro fallecieron también cinco personas más: el piloto Hernando Torres y cuatro integrantes de su equipo de trabajo, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, una pérdida que conmocionó a la industria musical y a sus seguidores.

¿Cuándo se estrena el reality de la banda de Yeison Jiménez?

La periodista Diva Jessurum fue la encargada de revelar que ‘La Banda del Aventurero’ se estrenará el próximo 8 de julio, compartiendo además un adelanto del formato a través de sus redes sociales. Poco después, la información fue confirmada y replicada por distintos medios nacionales.

A diferencia de un concurso televisivo tradicional, el reality será distribuido principalmente en las plataformas digitales de la agrupación, donde los seguidores podrán conocer el proceso de selección de los participantes y el desarrollo de cada una de las etapas. Según lo anunciado, las audiciones reunieron a cerca de 1.700 aspirantes interesados en convertirse en la nueva voz del proyecto musical.

El jurado estará integrado por personas cercanas al legado del artista: Diva Jessurum, Sonia Restrepo —viuda de Yeison Jiménez—, el mánager Rafael Muñoz y el productor musical Yohan Usuga. Ellos serán los encargados de evaluar tanto el talento vocal como la presencia escénica, el compromiso y la capacidad de los concursantes para conectar con el público.

“No estamos buscando un reemplazo, quiero que sepan que para nosotros Yeison es irremplazable”, afirmó el representante de la agrupación.

Según explicó Rafael Muñoz, el objetivo del reality es encontrar una voz con identidad propia que permita interpretar en vivo las canciones que hicieron parte del repertorio del artista, sin intentar replicar su estilo o personalidad. Para la administración, se trata de darle continuidad a un proyecto musical que conserva una amplia base de seguidores dentro del género regional y popular.

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