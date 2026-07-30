Reykon anunció su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá: fecha y precios

Reykon volverá a presentarse en Bogotá con un concierto que marcará su debut en el Movistar Arena, escenario al que llegará después de varios años sin ofrecer un espectáculo en la capital. El artista paisa confirmó la fecha de la presentación y el inicio de la venta de boletería para un evento con el que repasará algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Considerado uno de los pioneros del reguetón colombiano, el artista antioqueño fue uno que abrió camino para la internacionalización del género desde el país con canciones como ‘Secretos’, ‘La santa’, ‘Señorita’ e ‘Imaginándote’, esta última junto a Daddy Yankee. En los inicios de su carrera también coincidió con Karol G, quien fue corista de sus presentaciones antes de convertirse en una de las grandes figuras de la música latina.

¿Cuándo es el concierto de Reykon en el Movistar Arena y cómo comprar las boletas?

El evento se realizará el viernes 7 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá. La boletería estará disponible a través de TuBoleta, plataforma encargada de la venta oficial de las entradas para el evento.

La primera etapa de ventas comenzará el 3 de agosto a las 12:00 del mediodía con una preventa exclusiva para clientes Movistar. Esta fase estará disponible hasta las 11:59 de la mañana del 5 de agosto o hasta agotar existencias.

Un día después, el 4 de agosto a las 12:00 del mediodía, se habilitará una preventa para aquellos fanáticos de Reykon que se registraron en la página noseteolvido.com, la cual también se extenderá hasta el 5 de agosto a las 11:59 de la mañana.

La venta para el público general iniciará el 5 de agosto a las 12:00 del mediodía, momento desde el cual cualquier persona podrá adquirir las entradas a través de la plataforma oficial de TuBoleta, sujetas a disponibilidad. Fotografía por: Instagram @reykon

Precios del concierto de Reykon en Bogotá

Las entradas para el concierto tendrán dos etapas de venta: lanzamiento y final. Dependiendo de la localidad elegida, los precios irán desde $ 190.000 hasta $ 400.000.

Las tarifas para ver a Reykon en el movistar Arena variarán según la fase de venta y la ubicación dentro del escenario. Además, la organización informó que la Zona Libre de Alcohol estará disponible en algunas localidades y que los valores publicados corresponden únicamente al precio de la entrada.

Etapa de lanzamiento

Tribuna Fan Sur (primer piso): $350.000

Platea (primer piso): $190.000

202 - 205 / 215 - 218: $250.000

202 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $290.000

206 - 214: $190.000

Etapa final

Tribuna Fan Sur (primer piso): $400.000

Platea (primer piso): $230.000

202 - 205 / 215 - 218: $280.000

202 - 205 / 215 - 218 (preferencial): $320.000

206 - 214: $220.000

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