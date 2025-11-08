Ricardo Arjona inició su gira de conciertos en Bogotá: así fue el primero de los seis shows

Ricardo Arjona llegó a Bogotá con un espectáculo que va más allá de un recorrido por sus éxitos. En ‘Lo que el SECO no dijo’, la gira con la que ofrecerá seis conciertos en el Movistar Arena, el cantautor guatemalteco utiliza sus canciones para contar la historia de su familia, recordar cómo comenzó su carrera y explicar el camino que lo llevó a convertirse en uno de los artistas más importantes de la música en español. Esa fue la propuesta con la que abrió, la noche del 26 de julio, su paso por la capital.

La primera señal de que no sería un concierto convencional llegó antes de que Arjona apareciera en escena. A las 9:05 p.m., el espectáculo comenzó con una bailarina que, gracias a un juego de sincronización entre las pantallas y el escenario, pasó de la proyección al escenario en cuestión de segundos. El efecto sorprendió al público y sirvió como introducción al cabaret que acompañaría toda la noche y que funcionó como el hilo conductor del espectáculo.

Aunque el repertorio incluyó más de 30 temas, el orden no respondió únicamente a un desfile de clásicos. Ricardo Arjona fue construyendo un relato que empezaba incluso antes de su nacimiento. Habló de la llegada de su padre desde España a Guatemala, de cómo conoció a su madre y de la historia de amor que dio origen a su familia. Desde ahí comenzó a enlazar recuerdos personales con canciones que marcaron distintas etapas de su carrera, una decisión que termina explicando el nombre de la gira: más que presentar el álbum ‘SECO’, el espectáculo busca contar aquello que, según plantea su título, el ‘Seco’ (su apodo de niño por su delgadez) no había dicho.

El primer aplauso de la noche se lo lleva el montaje de ‘Lo que el SECO no dijo’

La producción fue uno de los aspectos más destacados de la noche. Las pantallas gigantes permitieron transformar el escenario constantemente y crear distintos ambientes sin detener el ritmo del concierto. Más que servir como fondo, hacían parte del espectáculo y ayudaban a recrear las historias detrás de varias canciones.

Fotografía por: Cortesía del artista

Uno de los mejores ejemplos llegó con 'Historia de taxi‘. Sobre el escenario apareció un vehículo mientras una bailarina representaba parte del relato que narra la canción. La escena, apoyada por las proyecciones y la iluminación, convirtió uno de los mayores éxitos del guatemalteco en una pequeña puesta en escena.

Ese cuidado por los detalles se mantuvo durante toda la noche. Las bailarinas aparecían en momentos específicos, los cambios de escenografía ocurrían con naturalidad y cada elemento parecía responder al desarrollo de la historia que el cantante iba construyendo, más que a la necesidad de ofrecer un despliegue visual.

Así fue como Ricardo Arjona incluyó al público en la ‘Setlist’

Antes de que comenzara el concierto, las pantallas mostraban un código QR con una invitación poco habitual: los asistentes podían pedir una canción para que el cantante de 62 años la tuviera en cuenta durante el espectáculo.

La idea cobró sentido hacia el final de la presentación. Arjona dejó el escenario principal y caminó hasta una tarima ubicada en la parte posterior del Movistar Arena. Desde allí comenzó un segmento en el que aparecían en las pantallas el nombre de algunos asistentes, junto con la fila y la silla desde donde habían enviado su solicitud. Entre las opciones propuestas por el público se escogían las canciones que sonarían en ese momento.

Fue uno de los espacios más espontáneos de la noche. Además de interpretar varias de las peticiones de sus seguidores, una de las artistas de la banda de Arjona sorprendió con una versión de 'Como la flor’, el clásico de Selena Quintanilla, que fue recibido con una ovación por parte del público.

Las sorpresas en el primero concierto de Ricardo Arjona en su gira 2026 por Bogotá

Como suele ocurrir en los conciertos de Arjona, también hubo espacio para la improvisación. Durante 'Señora de las cuatro décadas’, las cámaras enfocaron a una mujer que sostenía un cartel pidiéndole al cantante que le interpretara la canción al oído. El artista la invitó a subir al escenario y compartió con ella algunos versos del tema antes de que regresara a su lugar.

Cuando la fan ya estaba de vuelta entre el público, el cantautor comentó, entre risas, que todo había pasado tan rápido que no alcanzó a entregarle un pañuelo que tenía preparado para ella.

Otro de los momentos más aplaudidos llegó con 'Fuiste tú’, tema que interpreta con la cantante guatemalteca Gaby Moreno, quien acompaña al artista en esta gira.

Más allá de algunos agradecimientos al público bogotano, Ricardo Arjona evitó los largos discursos. Prefirió mantener el ritmo del espectáculo y regresar una y otra vez a las historias que daban contexto a las canciones.

El concierto terminó hacia las 11:30 p.m. con ‘Mujeres’, después de un recorrido que pasó por temas como ‘Dime que no’, ‘Te conozco’, ‘El amor’, ‘El problema’, ‘Minutos’, entre otros.

En Bogotá, Arjona se apoyó en sus canciones para contar cómo llegó hasta allí. Ese es, al final, el concepto de ‘Lo que el SECO no dijo’. No es un concierto construido únicamente para repasar éxitos, sino un recorrido por las historias personales que les dieron origen.

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