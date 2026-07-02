Ricardo Montaner demanda a su antigua disquera Universal Music Group. Esta es la razón

Según consignó Billboard, el artista Ricardo Montaner presentó una demanda en Estados Unidos el pasado domingo 29 de junio, argumentando que Universal Music Group (UMG) reclama indebidamente la propiedad de sus primeros cinco trabajos discográficos, lanzados entre 1986 y 1992.

Dichos trabajos corresponden a los titulados Ricardo Montaner, Ricardo Montaner 2, Un Toque de Misterio, En El Último Lugar del Mundo y Los Hijos del Sol.

La acción legal documentada por el artista explicaría que Montaner grabó los mencionados trabajos a través de un contrato con el sello venezolano Love Records, cuya compañía matriz era Rodven Records, misma que luego fue adquirida por PolyGram, y esta a su vez más tarde, fue propiedad de Universal.

Según la publicación el cantante de ‘Ojos negros’ asegura que en 1993 firmó con su discográfica inicial un acuerdo que garantizaría que los derechos de las grabaciones originales revertían a su favor, y que UMG fue simplemente el distribuidor de su música desde el 2001.

Ricardo Montaner asegura que Universal no le ha pagado regalías

Montaner asegura que Universal no le ha pagado “ninguna regalía en absoluto” y que la compañía asegura indebidamente ser propietaria de sus másters. En el 2022 el artista envió una notificación legal a la compañía para terminar el vínculo con dicha empresa, y de esta manera recuperaría la propiedad sobre su obra.

No obstante, UMG se mantiene que la notificación de terminación de Montaner no es válida y en que aún es el propietario de los trabajos de Montaner.

Dentro de estos álbumes mencionados están contenidas canciones icónicas como “La cima del cielo”, “Castillo azul” y “Piel adentro”.

Además de recuperar los derechos sobre su obra y disponer de ella, Ricardo Montaner también busca una compensación económica de Universal.

“Aunque el alcance total del daño causado por las reclamaciones indebidas de propiedad de los demandados sobre los álbumes está más allá de cualquier cálculo, el monto de los daños monetarios calculables para los demandantes, al momento de esta presentación, supera el millón de dólares y sigue acumulándose”, diría, según Billboard, un aparte de la demanda presentada.

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