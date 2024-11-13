Rock al Parque 2026: estas son las bandas distritales confirmadas para el evento

El emblemático Festival Rock al Parque de Bogotá llega este 2026 a sus tres décadas y se celebrará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, de la capital colombiana. El evento que se constituye en el más grande de su género, que se realiza al aire libre y de manera gratuita en Latinoamérica, recibió 327 propuestas de bandas inscritas que aspiraban a hacer parte de la nómina.

Joaquín Ernesto Galeano Gómez, Luis Alberto Ramírez Montaño y Salvador Alan Toache López conformaron el jurado calificador que escogió a las 20 agrupaciones distritales ganadoras. En esta decisión tuvieron que ver aspectos como la propuesta creativa, la experiencia, así como los sonidos de las mismas.

Hay que mencionar que la participación en el festival es una oportunidad única para que las bandas muestren su talento en tarima.

Las 20 Bandas distritales ganadoras

A continuación la lista de las seleccionadas y sus calificaciones.

VALORE – 95.0

LO MISMO DECÍAN DE JUANA – 93.7

NARCOCRACIA – 92.0

NO DEPENDIENTE – 92.0

VEIN – 92.0

LUTTER BAND – 90.3

LIKA NOVA – 90.3

LAURA PÉREZ BANDA – 90.3

ATAQUE DE PANICO – 90.3

MASKHERA – 90.0

SOLEGNIUM – 89.7

V FOR VOLUME – 89.3

ALTO GRADO – 89.0

BOCA DE SERPIENTE – 89.0

ELSA RIVEROS – 87.0

PEZ ERRANTE – 87.0

STAYWAY – 86.7

CASI – 86.7

BRINA QUOYA – 86.7

LA BRIGADA RPF – 85.7

En caso de que alguna de las seleccionadas no pueda asistir, las bandas escogidas como Suplentes son:

- LOS COCOA

- UNAUTHORIZED

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Hay que mencionar que el festival no solo se circunscribe a las presentaciones de las agrupaciones escogidas, así como a los invitados nacionales e internacionales en tarima sino que incluye una agenda con exposiciones, foros, publicaciones, producción audiovisual y actividades comunitarias en diferentes espacios de la ciudad.

Las bandas internacionales se irán conociendo mediante los canales oficiales del evento.

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