Rock al Parque 2026: este es el listado de los 26 artistas distritales confirmados

Rock al Parque 2026 ya comenzó a revelar la programación con la que celebrará sus 30 años de historia. El festival bogotano confirmó 26 artistas y agrupaciones distritales que harán parte de esta edición, con una selección que reúne diferentes generaciones y sonidos de la escena musical de la capital.

La programación conocida hasta ahora incluye propuestas de metal, punk, ska, rock alternativo y otras fusiones, desde proyectos con amplia trayectoria en el circuito independiente hasta artistas y agrupaciones que han venido consolidando sus carreras en los últimos años. El anuncio corresponde a una parte del cartel, pues todavía está pendiente la confirmación de los invitados internacionales.

Estos son los artistas distritales confirmados para Rock al Parque 2026

Entre los nombres anunciados aparecen Valore, Lo mismo decían de Juana, Narcocracia, No Dependiente, Vein, Lutter Band, Ataque de Pánico, Laura Pérez, Lika Nova, Mashkera y Solegnium, entre otros. Los 26 proyectos fueron vinculados a las convocatorias relacionadas con la celebración de las tres décadas del festival.

La selección también incluye agrupaciones con una trayectoria considerable dentro de la escena bogotana, como Perpetual Warfare y Skampida, así como proyectos de diferentes generaciones que representan la diversidad de sonidos que históricamente ha caracterizado a Rock al Parque.

El listado completo de los artistas y agrupaciones distritales confirmados para Rock al Parque 2026 es:

Valore Lo mismo decían de Juana Narcocracia No Dependiente Vein Lutter Band Ataque de Pánico Laura Pérez Lika Nova Mashkera Solegnium V for Volume Alto Grado Boca de Serpiente Elsa Riveros Pez Errante StayWay Casi Brina Quoya La Brigada RPF Perpetual Warfare Skampida Syracusæ La Monky Band El Punto Ska Lucio Feuillet

La nómina permite encontrar desde metal extremo y propuestas de rock pesado hasta punk, ska, reggae, rock alternativo y fusiones contemporáneas. Entre los proyectos con mayor recorrido está Perpetual Warfare, agrupación bogotana de thrash metal que suma dos décadas de trayectoria y ha llevado su música a más de 25 países. También ha participado en escenarios como Rock al Parque, Knotfest Colombia, Knotfest México y 70.000 Tons of Metal.

Otra de las bandas con una historia amplia es Skampida, formada en Bogotá en 1998. Su propuesta combina ska, punk, klezmer, polka y rockabilly, y la agrupación acumula más de mil presentaciones en escenarios nacionales e internacionales. Además, ha participado en diferentes ediciones de Rock al Parque.

También sobresale Syracusæ, proyecto de metal moderno formado en Bogotá en 2014, con influencias del metal progresivo y el metalcore. Su recorrido incluye participaciones en Rock al Parque y Rock al Parque Llega al Barrio, además de presentaciones internacionales en festivales europeos.

Por su parte, La Monky Band, creada en Bogotá en 2014, mezcla ska, punk, metal, funk, hardcore y elementos electrónicos. La agrupación ha participado en Rock al Parque y ha realizado varias giras por México, donde ha compartido escenario con agrupaciones como La Maldita Vecindad, Los Caligaris, Panteón Rococó e Inspector.

Por ahora, estos 26 nombres conforman la primera parte conocida de la programación de Rock al Parque 2026. El cartel internacional todavía no ha sido anunciado, por lo que se esperan nuevos nombres para completar la programación de la edición con la que el festival conmemorará sus 30 años.

Rock al Parque se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, bajo el lema ’30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá’.

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