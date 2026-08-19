El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Música y Conciertos

Rock al Parque 2026: este es el listado de los 26 artistas distritales confirmados

La selección reúne propuestas de metal, punk, ska y rock alternativo de distintas generaciones de la escena musical bogotana.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Por Daniel Guerrero Aldana
19 de agosto de 2026
Rock al Parque 2026
Fotografía por: Instituto Distrital de las Artes - Idartes

Rock al Parque 2026 ya comenzó a revelar la programación con la que celebrará sus 30 años de historia. El festival bogotano confirmó 26 artistas y agrupaciones distritales que harán parte de esta edición, con una selección que reúne diferentes generaciones y sonidos de la escena musical de la capital.

La programación conocida hasta ahora incluye propuestas de metal, punk, ska, rock alternativo y otras fusiones, desde proyectos con amplia trayectoria en el circuito independiente hasta artistas y agrupaciones que han venido consolidando sus carreras en los últimos años. El anuncio corresponde a una parte del cartel, pues todavía está pendiente la confirmación de los invitados internacionales.

Estos son los artistas distritales confirmados para Rock al Parque 2026

Entre los nombres anunciados aparecen Valore, Lo mismo decían de Juana, Narcocracia, No Dependiente, Vein, Lutter Band, Ataque de Pánico, Laura Pérez, Lika Nova, Mashkera y Solegnium, entre otros. Los 26 proyectos fueron vinculados a las convocatorias relacionadas con la celebración de las tres décadas del festival.

La selección también incluye agrupaciones con una trayectoria considerable dentro de la escena bogotana, como Perpetual Warfare y Skampida, así como proyectos de diferentes generaciones que representan la diversidad de sonidos que históricamente ha caracterizado a Rock al Parque.

El listado completo de los artistas y agrupaciones distritales confirmados para Rock al Parque 2026 es:

  1. Valore
  2. Lo mismo decían de Juana
  3. Narcocracia
  4. No Dependiente
  5. Vein
  6. Lutter Band
  7. Ataque de Pánico
  8. Laura Pérez
  9. Lika Nova
  10. Mashkera
  11. Solegnium
  12. V for Volume
  13. Alto Grado
  14. Boca de Serpiente
  15. Elsa Riveros
  16. Pez Errante
  17. StayWay
  18. Casi
  19. Brina Quoya
  20. La Brigada RPF
  21. Perpetual Warfare
  22. Skampida
  23. Syracusæ
  24. La Monky Band
  25. El Punto Ska
  26. Lucio Feuillet

La nómina permite encontrar desde metal extremo y propuestas de rock pesado hasta punk, ska, reggae, rock alternativo y fusiones contemporáneas. Entre los proyectos con mayor recorrido está Perpetual Warfare, agrupación bogotana de thrash metal que suma dos décadas de trayectoria y ha llevado su música a más de 25 países. También ha participado en escenarios como Rock al Parque, Knotfest Colombia, Knotfest México y 70.000 Tons of Metal.

Otra de las bandas con una historia amplia es Skampida, formada en Bogotá en 1998. Su propuesta combina ska, punk, klezmer, polka y rockabilly, y la agrupación acumula más de mil presentaciones en escenarios nacionales e internacionales. Además, ha participado en diferentes ediciones de Rock al Parque.

También sobresale Syracusæ, proyecto de metal moderno formado en Bogotá en 2014, con influencias del metal progresivo y el metalcore. Su recorrido incluye participaciones en Rock al Parque y Rock al Parque Llega al Barrio, además de presentaciones internacionales en festivales europeos.

Por su parte, La Monky Band, creada en Bogotá en 2014, mezcla ska, punk, metal, funk, hardcore y elementos electrónicos. La agrupación ha participado en Rock al Parque y ha realizado varias giras por México, donde ha compartido escenario con agrupaciones como La Maldita Vecindad, Los Caligaris, Panteón Rococó e Inspector.

Video Thumbnail

Por ahora, estos 26 nombres conforman la primera parte conocida de la programación de Rock al Parque 2026. El cartel internacional todavía no ha sido anunciado, por lo que se esperan nuevos nombres para completar la programación de la edición con la que el festival conmemorará sus 30 años.

Rock al Parque se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, bajo el lema ’30 años, 30 ediciones, estremeciendo a Bogotá’.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
Temas:

Rock al Parque

Rock al Parque 2026

Artistas Rock al Parque 2026

Artistas distritales Rock al Parque 2026

Cartel Rock al Parque 2026

Bogotá

El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.