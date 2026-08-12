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Rod Stewart cancela gira tras someterse a procedimiento médico: “Me siento mejor”

El cantante británico Rod Stewart ha cancelado las próximas cuatro semanas de conciertos de su gira de despedida “One Last Time” y su residencia en Las Vegas, bajo el título “The Encore Shows”.

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Por Agencia EFE y Redacción Vea
12 de agosto de 2026
AME8141. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 14/10/2025.- Fotografía cedida por la productora SD Concerts que muestra al cantante y compositor británico Sir Rod Stewart durante un concierto este martes, en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico de Santo Domingo, como parte de la gira 'One Last Time', en Santo Domingo (República Dominicana). EFE/ SD Concerts /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
Fotografía por: SD Concerts

La noticia llega pocos días después de que el intérprete de “Maggie May” pospusiera a última hora un concierto programado en el Riverbend Music Center de Cincinnati, en Estados Unidos, alegando un “procedimiento médico menor”, informa Variety.

Un representante de Rod Stewart ha confirmado al medio que se sometió al procedimiento coronario, en el que le fue colocado un ‘stent’, y que los médicos están satisfechos con su recuperación. El mánager señala que ya ha retomado sus actividades diarias normales, pero que necesitará recuperarse antes de volver a actuar en directo.

“Ya me siento mejor y me estoy recuperando muy bien”, declaró el cantante de “Da Ya Think I’m Sexy”, de 81 años, en un comunicado que reproduce el medio especializado.

Rod Stewart espera regresar a los escenarios

“Quiero agradecer a los médicos, enfermeras y a todos los que me han cuidado tan bien. Me da mucha pena perderme estos conciertos y lamento decepcionar a mis fans, pero espero volver pronto a los escenarios y disfrutar con todos ustedes”, agregó.

A principios de junio, recuerda Variety, Stewart canceló dos presentaciones en Las Vegas antes de su inicio, siguiendo el consejo de su médico.

Más tarde ese mismo mes, canceló otro concierto en San Diego justo antes de subir al escenario, y en un concierto posterior en Utah, hizo una pausa a mitad del espectáculo para usar un tanque de oxígeno.

Stewart ha estado de gira con el cantante estadounidense Richard Marx en su tour “One Last Time” desde 2024 que ha cancelado. También tenía programado regresar a Las Vegas el 18 de agosto para una serie de conciertos en el Colosseum del Caesars Palace hasta finales de mes, antes de retomar la gira con fechas en Minnesota, Illinois y México.

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