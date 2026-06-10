Ronaldinho debuta en la música. Pipe Bueno hace parte de su primer álbum: “Un sueño”

Ronaldinho fue considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. El brasileño conquistó al mundo con sus jugadas en equipos como el FC Barcelona, el Paris Saint-Germain y la selección de Brasil, con la que se llevó el Mundial de 2002. Aunque se retiró oficialmente del fútbol profesional en 2018, Ronaldinho nunca ha dejado de reinventarse.

¿Qué hace Ronaldinho actualmente?

Ahora, a los 46 años, vuelve a sorprender al público con una faceta poco conocida: la música. El exjugador estrenó Camisa 10, su primer álbum musical internacional, un proyecto que reúne a 44 artistas de 18 países y que llega justo a tiempo para la Copa Mundial de 2026.

La música siempre ha estado en su vida. En los últimos años, se involucró en varios proyectos musicales en Brasil y participó en eventos que celebran la escena urbana latinoamericana. Este año dio un gran paso al fundar su propio sello discográfico, llamado Tu Música, que tiene su sede en Miami.

El álbum Camisa 10 marca el debut oficial de Ronaldinho en el mundo de la producción musical y su incursión como empresario en la industria del entretenimiento. Este proyecto reúne a artistas de América Latina, Europa, África y el Caribe, creando una fusión de géneros que abarca reguetón, pop latino, dancehall, afrobeats, música regional mexicana, reggae y sonidos urbanos. Entre los cantantes internacionales que forman parte de este proyecto se encuentran nombres destacados como Pitbull, Sean Paul, Justin Quiles, Juan Magán y L-Gante. Como Ronaldinho mismo explicó, este lanzamiento representa un sueño que lo ha acompañado a lo largo de toda su carrera deportiva.

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“Soy fan de Sean Paul desde hace mucho tiempo. Le puso banda sonora a tantas fiestas con éxitos que nunca olvidaremos, y fue un privilegio estar a su lado. Este álbum reúne a un equipo de estrellas globales y, para mí, es un sueño hecho realidad, porque la música siempre ha sido parte de mi vida”, dijo.

Ronaldinho fue considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. Fotografía por: Tu música

Artistas colombianos que hacen parte del álbum de Ronaldinho

Uno de los aspectos más interesantes de Camisa 10 es la participación de 14 artistas colombianos, lo que la convierte en una de las delegaciones más grandes del proyecto. Entre ellos se encuentran Pipe Bueno, Mike Bahía, Alex Krack, Miguel Bueno, Totoy El Frío, Zaider, Fariana, Dylan Fuentes, Kevin Florez, Natan & Shander, Julián Daza, Mady Oficial, Micro TDH y Akapellah.

Según el deportista, la idea detrás del proyecto era juntar talentos de distintas partes del mundo para crear una banda sonora que capturara el espíritu del fútbol y la emoción que rodea al Mundial de 2026.