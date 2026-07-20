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Rubén Blades confirmó nuevo concierto en Colombia para 2026: fecha, lugar, precios y más

El artista panameño volverá al país como parte de su gira ‘Fotografías Tour’, con un recorrido por algunos de los mayores éxitos de su carrera junto a su banda.

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Por Daniel Guerrero Aldana
20 de julio de 2026
Rubén Blades, cantante panameño.
Fotografía por: Cortesía

Rubén Blades volverá a encontrarse con el público colombiano antes de que termine 2026. Luego de haber sido confirmado como uno de los artistas del festival Viva la Salsa, el cantante panameño anunció una nueva presentación en el país, esta vez con un espectáculo propio que hará parte de su gira internacional.

En esta oportunidad, el intérprete de78 años llegará a Medellín con el ‘Fotografías Tour’, un recorrido por su trayectoria musical acompañado por la Roberto Delgado Big Band. El concierto marcará un nuevo paso del artista por Colombia, después de su participación en el Festival Cordillera 2025 y de las fechas que ya tiene previstas dentro del circuito de Viva la Salsa 2026.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Rubén Blades en Colombia?

El concierto se realizará el próximo 21 de noviembre en el DAVIArena, de Medellín. La presentación forma parte de la gira que toma su nombre del álbum ‘Fotografías’, trabajo con el que el panameño obtuvo el Latin Grammy al ‘Mejor Álbum de Salsa’ y que también fue nominado a los premios Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum Tropical’.

Durante la noche, Rubén Blades estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, agrupación con la que ha recorrido diferentes escenarios internacionales en los últimos años. Además de las canciones de su producción más reciente, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos ‘Pedro Navaja’, ‘Plástico’, ‘Decisiones’, ‘Amor y control’ y ‘Buscando América’.

Precio de las boletas para ver a Rubén Blades en Medellín

La preventa exclusiva para clientes Davivienda comenzará el 22 de julio y se extenderá hasta el 24 de julio a las 9:59 a. m. La venta al público general iniciará ese mismo 24 de julio a las 10:00 a. m., siempre que aún haya disponibilidad.

Estos son los precios de lanzamiento, incluido el servicio:

LocalidadPrecio total
Tribuna Fan Norte$694.900
Primavera Lounge$694.900
Platea 101 a 109$398.600
Platea 110 a 117$255.500
Piso 3 (302/303 - 313/314)$378.100
Piso 3 (304/306 - 310/312)$316.800
Piso 3 (307 - 309)$286.100
Piso 3 (301 - 315, vista parcial)$224.800
Piso 4 (407/413)$188.800
Piso 4 (403/406 - 414/417)$158.700
Piso 4 (401/402 - 418/419, vista parcial)$122.600

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Daniel Guerrero Aldana

Por Daniel Guerrero Aldana

Periodista y comunicador social egresado de la Universidad Central con máster en Innovación Social. Escribe sobre entretenimiento, con enfoque crítico y sensibilidad por las historias que conectan con la gente.nguerrero@elespectador.com
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