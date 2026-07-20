Rubén Blades confirmó nuevo concierto en Colombia para 2026: fecha, lugar, precios y más

Rubén Blades volverá a encontrarse con el público colombiano antes de que termine 2026. Luego de haber sido confirmado como uno de los artistas del festival Viva la Salsa, el cantante panameño anunció una nueva presentación en el país, esta vez con un espectáculo propio que hará parte de su gira internacional.

En esta oportunidad, el intérprete de78 años llegará a Medellín con el ‘Fotografías Tour’, un recorrido por su trayectoria musical acompañado por la Roberto Delgado Big Band. El concierto marcará un nuevo paso del artista por Colombia, después de su participación en el Festival Cordillera 2025 y de las fechas que ya tiene previstas dentro del circuito de Viva la Salsa 2026.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Rubén Blades en Colombia?

El concierto se realizará el próximo 21 de noviembre en el DAVIArena, de Medellín. La presentación forma parte de la gira que toma su nombre del álbum ‘Fotografías’, trabajo con el que el panameño obtuvo el Latin Grammy al ‘Mejor Álbum de Salsa’ y que también fue nominado a los premios Grammy en la categoría de ‘Mejor Álbum Tropical’.

Durante la noche, Rubén Blades estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, agrupación con la que ha recorrido diferentes escenarios internacionales en los últimos años. Además de las canciones de su producción más reciente, el repertorio incluirá algunos de los temas más representativos de su carrera, entre ellos ‘Pedro Navaja’, ‘Plástico’, ‘Decisiones’, ‘Amor y control’ y ‘Buscando América’.

Precio de las boletas para ver a Rubén Blades en Medellín

La preventa exclusiva para clientes Davivienda comenzará el 22 de julio y se extenderá hasta el 24 de julio a las 9:59 a. m. La venta al público general iniciará ese mismo 24 de julio a las 10:00 a. m., siempre que aún haya disponibilidad.

Estos son los precios de lanzamiento, incluido el servicio:

Localidad Precio total Tribuna Fan Norte $694.900 Primavera Lounge $694.900 Platea 101 a 109 $398.600 Platea 110 a 117 $255.500 Piso 3 (302/303 - 313/314) $378.100 Piso 3 (304/306 - 310/312) $316.800 Piso 3 (307 - 309) $286.100 Piso 3 (301 - 315, vista parcial) $224.800 Piso 4 (407/413) $188.800 Piso 4 (403/406 - 414/417) $158.700 Piso 4 (401/402 - 418/419, vista parcial) $122.600

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