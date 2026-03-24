Ruel en el Estéreo Picnic: “Me cuesta reconocer al adolescente que escribió mis canciones”

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Por Mariana Álvarez Barrero
Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com
Por Catalina Mesa Urquijo
Profesional en Periodismo y Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Realizadora Audiovisual apasionada por contar historias a través de la fotografía y el video.cmesa@elespectador.com