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Ruel en el Estéreo Picnic: “Me cuesta reconocer al adolescente que escribió mis canciones”

Tras años de espera, el australiano Ruel, llegó a Bogotá. Hablamos con él sobre su evolución creativa y cómo tomó las riendas de su propia carrera. Desde “The Truman Show” hasta “Fight Club”, también nos reveló las referencias visuales que transformaron sus canciones.

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Por Mariana Álvarez Barrero
24 de marzo de 2026
El australiano habló sobre la presión de ser un artista en tiempos donde las redes sociales tienen tanta importancia.
Fotografía por: Camilo Gómez Forero
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Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com

Por Catalina Mesa Urquijo

Profesional en Periodismo y Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Realizadora Audiovisual apasionada por contar historias a través de la fotografía y el video.cmesa@elespectador.com
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