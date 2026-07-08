Se viraliza entrevista de Shakira en la que recibe 2 llamadas y su asistente se roba el show

Este miércoles 8 de julio el popular programa español ‘La revuelta’, en cabeza de David Broncano, entrevistó a la colombiana Shakira. La charla se logró mediante una videollamada, ya que la barranquillera estaba en Boston, Estados Unidos, y el espacio se origina desde España.

Además de hablar de su residencia en Madrid, donde hará doce fechas y estará presentándose con su tour ‘Las mujeres ya no lloran’ donde incluirá el éxito ‘Dai Dai’, la colombiana se refirió a otros aspectos de su vida.

Mencionó que luego de la gira se concentrará en su papel de madre de Milan y Sasha aún más, ya que ellos regresan a clases y quiere estar pendiente. Así mismo, habló del éxito que ha resultado el tema principal de la Copa Mundo 2026.

¿Quién llamó a Shakira mientras hacía entrevista?

Dentro de la conversación, Shakira recibió dos llamadas por lo cual pausó la entrevista por segundos explicando que alguien la llamaba. “Ya colgué”, dijo la intérprete de ‘Antología’. “Colgué dos veces, insistente”, puntualizó.

El anfitrión del programa quiso saber quién la llamaba, pero la cantante no dio a conocer su identidad. En ese momento, causó bastante curiosidad que alguien pasó por detrás de la cantante caminando en cuatro para no ser visto en pantalla, sin embargo no lo logró. Esta persona volvió a verse cuando pasó de regreso, también procurando pasar sin ser vista.

El conductor del programa bromeó indicando que podría ser un pastor alemán y Shakira, tan sorprendida por lo ocurrido como él, invitó entre risas a quien quiso pasar sin ser advertido. “Dile que salude, Shakira”, la animó el presentador.

“Es mi asistente, estaba tratando de colgar la llamada, la veo caminando en cuatro”, puntualizó Shakira entre risas, abrazando a la joven.

Así fue como se descubrió que se trataba de Diana, la asistente personal de la colombiana, que estaba procurando atender la llamada que la artista rechazó para priorizar la entrevista.

Posteriormente, una de las mamarazzis habló del momento que en España se viralizó e incluso mencionó que los cibernautas pensaron que quien pasó por detrás podría ser Lily Melgar, la famosa asistente a quien Shakira dedicó un tema y que se hizo famosa porque Piqué la despidió sin remuneración.

Aquí el momento mencionado que el anfitrión agradeció “porque ha estado muy guapo” refiriéndose a lo divertido de la situación.

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