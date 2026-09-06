Shakira hace historia: mil millones de reproducciones con Dai Dai. “Más allá de mis sueños”

Shakira está a pocos días de comenzar su residencia en Madrid, España, que además se constituye en la recta final de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’, la más exitosa de toda su carrera.

La artista colombiana ofrecerá doce conciertos en la capital española en un estadio que llevará su nombre y que fue construido especialmente para estos recitales. Junto al lugar también se construyó un complejo que permite vivir una experiencia más allá del show que se ha denominado Macondo Park, allí los asistentes podrán hace run recorrido por la historia musical d ella colombiana, sus influencias, al tiempo que disfrutan de un complejo con varias secciones que incluye gastronomía.

Es la primera vez que en Madrid un artista realiza un espectáculo y montaje de esta naturaleza. En medio de ese ambiente la intérprete de ‘Ojos así’ recibe una novedad.

En menos de 3 meses de lanzamiento el Video “Dai Dai” de Shakira y Burna Boy, el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA 202, en beneficio del Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA ha superado en las últimas horas los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.

Nuevo logro en Billboard de Shakira

Se trata del video más rápido en llegar al billón de visitas en la década. Así mismo y de acuerdo con la revista Billboard, Shakira, con " Dai Dai” representa su primer No. 1 en Rhythmic Airplay con su 12ª entrada en la lista. Su mejor posición anterior fue en el No. 5 con “Hips Don’t Lie”, junto a Wyclef Jean, en 2006.

A través de sus redes sociales, la artista agradeció a sus seguidores por hacer posible este nuevo logro en su carrera: “Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fans por hacer todo posible. ¡Los amo!”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Queremos tener una comunicación más directa con ustedes, por eso pensamos en crear un boletín que puedan recibir en sus correos electrónicos con contenido exclusivo, entrevistas, reseñas y toda la información actualizada sobre cine, farándula, música y más. Pronto estaremos al aire. Si desean inscribirse, pueden registrarse en este enlace.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí