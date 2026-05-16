Shakira lidera Spotify y YouTube: los récords que la colombiana ha conseguido con ‘Dai Dai’

La presencia de Shakira en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no se limita al espectáculo. La cantante colombiana volvió a convertirse en una de las figuras musicales del torneo con ‘Dai Dai, la canción oficial que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy. El tema fue estrenado antes del inicio del campeonato, acompañó la ceremonia inaugural y la barranquillera también hará parte del espectáculo de clausura, reforzando su histórica relación con los Mundiales.

La producción ha tenido una amplia acogida desde su lanzamiento y rápidamente comenzó a escalar posiciones en las principales plataformas de música y video. A las reproducciones acumuladas en servicios de streaming se suman varios hitos que la consolidan como uno de los mayores fenómenos musicales asociados al certamen futbolístico de este año.

Los números de Shakira en Spotify y YouTube con ‘Dai Dai’

Uno de los logros más destacados es que 'Dai Dai’ alcanzó el primer lugar del Global Top Songs de Spotify, ubicándose como la canción más escuchada de la plataforma a nivel mundial durante su mejor momento de rendimiento. El registro fue celebrado por la propia Shakira en sus redes sociales y replicado por distintos medios especializados en música y entretenimiento.

El éxito también se trasladó a YouTube. El videoclip oficial llegó al primer puesto del Top 100 Music Videos Global, convirtiéndose en el video musical más visto del mundo dentro del listado de la plataforma. Además, continúa sumando cientos de millones de reproducciones, impulsado por la exposición internacional que le ha dado el Mundial de la FIFA.

El desempeño de 'Dai Dai’ también se refleja en otras plataformas. La canción ingresó al Top 20 del Global Top 200 de Shazam, uno de los indicadores que mide qué temas despiertan mayor curiosidad entre los oyentes alrededor del mundo. Asimismo, el álbum oficial del Mundial 2026, del que hace parte la producción, acumuló más de 336 millones de reproducciones en sus primeros días de circulación.

Con estos resultados, Shakira vuelve a demostrar el impacto internacional que tienen sus lanzamientos vinculados al fútbol. Tras el éxito de ‘Hips Don’t Lie’ en el Mundial de Alemania 2006, ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ en Sudáfrica 2010 y ‘La La La (Brazil 2014)’ en Brasil 2014, la artista colombiana suma un nuevo capítulo a esa historia con una canción que hoy figura entre las más escuchadas y reproducidas del planeta.

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