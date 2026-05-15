Shakira tiene lista la versión en español de ‘Dai Dai’: reveló cuándo se estrenará

La participación de Shakira en la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa sumando capítulos. Luego del lanzamiento de ‘Dai Dai’, la canción oficial del torneo que interpreta junto al artista nigeriano Burna Boy, la barranquillera confirmó una noticia que ha despertado expectativa entre sus seguidores: este 23 de junio se estrenará la versión en español del tema.

El anuncio llega pocas semanas después de que la canción fuera presentada oficialmente como uno de los grandes símbolos musicales del Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, la artista llevará la producción a un nuevo público con una adaptación en su idioma natal.

¿A qué hora Shakira estrenará ‘Dai Dai’ en español?

La intérprete de 49 años confirmó que el lanzamiento de la nueva versión coincidirá con la realización del partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 y programado para la noche del 23 de junio.

“Mañana en el partido de Colombia, la gran sorpresa: ‘Dai Dai’ en español. Espero que les guste”, escribió en sus redes sociales.

Aunque Shakira no reveló el momento exacto en el que la canción será presentada, sí dejó claro que el estreno ocurrirá en el marco de la jornada deportiva que protagonizará la Selección Colombia.

Estos son los horarios de inicio del partido en distintos países de habla hispana:

México (centro): 8:00 p. m.

Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:00 p. m.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 10:00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 11:00 p. m.

Una vez concluya la transmisión del compromiso, la versión en español de ‘Dai Dai’ estará disponible en plataformas digitales de música y video, permitiendo que los seguidores de Shakira puedan escucharla de manera inmediata.

Este lanzamiento representa un paso importante para la canción oficial del Mundial 2026, ya que acerca el tema a millones de personas que tienen el español como lengua materna. Aunque la versión original fue concebida para una audiencia global y se lanzó principalmente en inglés, ahora los aficionados hispanohablantes podrán disfrutarla completamente en su idioma.

Además, la adaptación tiene un significado especial para Shakira. La artista ha expresado en varias ocasiones el orgullo que siente por representar a Colombia en escenarios internacionales y por mantener una conexión permanente con el público latinoamericano.

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