Show de entretiempo de la final del Mundial: ¿A qué hora se presentan Shakira, Justin y BTS?

Durante 39 días, millones de fanáticos del fútbol estuvieron atentos a sus pantallas, siguiendo los 104 partidos que disputaron las 48 selecciones que lograron clasificar para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez, este campeonato se llevó a cabo de manera conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, un hecho que hizo historia. El torneo comenzó el 11 de junio con una ceremonia inaugural que marcó el comienzo de semanas llenas de emociones, sorpresas y actuaciones memorables en la cancha. Hoy, 19 de julio, llega el momento de la clausura. La gran final no solo coronará al nuevo campeón del mundo, sino que también promete ser un hito en la historia de la FIFA. Además del desenlace deportivo entre Argentina y España, el evento contará por primera vez con un espectáculo de medio tiempo al estilo del Super Bowl, una apuesta que busca fusionar el fútbol y el entretenimiento con un show protagonizado por artistas de renombre mundial.

¿A qué hora inicia el medio tiempo y cuánto dura?

En esta oportunidad, el descanso entre el primer y segundo tiempo no será de 15 minutos como ha ocurrido siempre. En ese intervalo se realizará el espectáculo musical en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, Nueva Jersey, y contará con la dirección de Chris Martin, vocalista de la banda Coldplay. Será encabezado por Shakira y otros artistas como Madonna, las estrellas del k-pop BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Plaza Sésamo y Los Muppets.

El inicio del partido está fijado a las 2:00 p. m. Si el encuentro transcurre sin incidentes, la hora estimada para el inicio del espectáculo de medio tiempo es entre las 2:48 y las 03:00 p. m. teniendo en cuenta los minutos que dan para la pausa de hidratación y los minutos de alargue al final del primer tiempo.

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90 minutos antes del primer pitazo para el partido de la final, se realizará la ceremonia de clausura en la que participarán artistas como Robbie Williams, Laura Pausini, Jennifer Hudson, Nicole Scherzinger, Tom Cruise y el youtuber IShowSpeed.

¿Cuánto dura el show de medio tiempo de la final del Mundial y dónde ver?

El espectáculo musical tendría una duración de 11 minutos aproximadamente. Sin embargo, podría extenderse hasta los 17 minutos, teniendo en cuenta el montaje y desmontaje del show. Sin embargo, la FIFA trabajó en un montaje que fuera fácil de instalar y de desarmar para no afectar el desarrollo del partido.

En Colombia se puede ver por los canales nacionales de televisión abierta RCN Y Caracol Televisión. En televisión cerrada por DSports (de DirecTV) y por Win Sports. En streaming, por DGO (de DirecTV) o Paramount+, quienes hicieron alianza. Para quienes no puedan verlo por la pantalla, también podrán seguir la final a través de Radio Nacional de Colombia.

La dirección del espectáculo estará a cargo de Chris Martin, vocalista de Coldplay, en colaboración con la organización internacional Global Citizen y la FIFA. Tanto la ceremonia de clausura como el show de medio tiempo forman parte de la jornada de la final; sin embargo, se realizan en momento diferentes, convirtiéndose también en un espectáculo de entretenimiento en medio de un evento deportivo donde parecía imposible abrir este tipo de espacios.