Super Bowl 2027: confirman al artista que protagonizará el show de medio tiempo

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL por sus siglas en inglés) ya definió al artista que estará al frente del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, uno de los eventos musicales y deportivos más importantes de Estados Unidos. La presentación se realizará el próximo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, como parte de la gran final de la temporada de fútbol americano.

La noticia fue confirmada por la NFL, Apple Music y Roc Nation, compañía encargada de la producción del espectáculo desde 2019. El anuncio llega después de una edición marcada por la presencia latina: en febrero de 2026, el show del medio tiempo estuvo encabezado por Bad Bunny, quien contó con Lady Gaga, Ricky Martin y Los Pleneros de la Cresta como invitados.

¿Qué artista estará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2027?

El encargado de protagonizar el espectáculo será Jay-Z, quien hará su debut como artista principal del show de medio tiempo. La NFL confirmó su participación este lunes 26 de octubre, poniendo fin a las versiones que durante las últimas semanas habían señalado a diferentes artistas como posibles candidatos.

El rapero estadounidense llegará al escenario del Super Bowl después de una trayectoria de tres décadas en la música. Su debut discográfico se produjo en 1996 con ‘Reasonable Doubt‘, álbum que posteriormente se convirtió en una de las producciones fundamentales de su carrera. Desde entonces, ha publicado trabajos como ‘The Blueprint‘, ‘The Black Album‘, ‘4:44‘ y ‘Magna Carta Holy Grail‘.

La presentación tendrá lugar el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, casa de Los Angeles Chargers y Los Angeles Rams. Será la edición número 61 del Super Bowl, que enfrentará a los campeones de las respectivas conferencias de la NFL por el título de la temporada.

La participación del artista también tiene un elemento particular debido a su relación con la organización del espectáculo. Roc Nation, empresa fundada por Jay-Z, trabaja con la NFL desde 2019 en la producción del show de medio tiempo y en la selección de los artistas que participan en este espacio.

De acuerdo con la NFL, el propio comisionado Roger Goodell había expresado desde el comienzo de esa alianza su deseo de que algún día Jay-Z pudiera actuar en el espectáculo. Ahora, esa posibilidad se convertirá en realidad con la presentación programada para febrero de 2027.

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El anuncio se produjo después de varias especulaciones sobre quién asumiría el espectáculo. En las semanas anteriores circularon nombres de diferentes figuras de la música internacional, entre ellos Miley Cyrus, Harry Styles y Justin Bieber. Sin embargo, la NFL no había confirmado ninguno de esos nombres antes del anuncio oficial.

El artista también llega al Super Bowl después de celebrar los 30 años de ‘Reasonable Doubt‘, una fecha importante dentro de su carrera. En los últimos meses, el rapero ha retomado actividades relacionadas con su catálogo y ha realizado presentaciones en escenarios de gran capacidad.

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Por ahora, la NFL no ha revelado el repertorio que interpretará Jay-Z ni los posibles artistas invitados que podrían acompañarlo. Tampoco se conocen detalles sobre la puesta en escena o la duración de su presentación, elementos que suelen mantenerse bajo reserva hasta las semanas previas al evento.

El espectáculo de 2027 tomará el relevo de la presentación realizada por Bad Bunny en el Super Bowl LX. El puertorriqueño hizo historia al convertirse en el primer artista latino y principalmente hispanohablante en encabezar en solitario el show de medio tiempo, con una presentación que incluyó canciones en español y la participación de varios invitados.

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