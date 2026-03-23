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Tom Morello en Colombia: “Había niños que pensaban que yo era un avatar, no un humano”

El “Guitar Hero” de la vida real, Tom Morello, habla sobre la responsabilidad política y por qué Colombia es el cierre perfecto para su gira mundial, además de lo que será su nuevo álbum, el primero como solita.

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Por Camilo Gómez Forero
23 de marzo de 2026

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Por Camilo Gómez Forero

@camilogomez8cgomez@elespectador.com

Por Mariana Álvarez Barrero

Periodista de la Universidad del Rosario. Apasionada por la agenda global, la literatura y la economía. Además, presentadora de Moneygamia, formato audiovisual de finanzas fáciles de El Espectador.malvarez@elespectador.com

Por Catalina Mesa Urquijo

Profesional en Periodismo y Artes Liberales en Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Realizadora Audiovisual apasionada por contar historias a través de la fotografía y el video.cmesa@elespectador.com
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