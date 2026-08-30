Tricky regresa a Bogotá. Detalles del único concierto del creador del sonido Bristol

Tricky, una de las figuras más icónicas de la música alternativa británica y del surgimiento del trip-hop en Bristol durante los años 90’s y quien estuvo en Bogotá ocho años atrás anuncia su regreso a Colombia, para un único show.

El artista llega a Bogotá de la mano de Páramo Presenta para presentarse el próximo 24 de noviembre. Tras su paso por Massive Attack y el impacto de su debut solista, Maxinquaye, construyó una carrera que ha cruzado hip-hop, dub, electrónica, rock y post-punk, siempre desde una identidad propia de uno de los artistas que definen la vanguardia en la música británica.

El británico se presentará en la capital en el emblemático Teatro Jorge Eliécer Gaitán. “Una experiencia pensada para quienes quieren ir más allá de una noche de fiesta y sumergirse en el universo sonoro de uno de los artistas más singulares de la música británica de las últimas tres décadas”, apuntó la organización en el comunicado que confirmó su show.

Las entradas están disponibles desde el miércoles 26 de agosto a las 10:00 a. m. a través de Tuboleta.com.

¿Quién es Tricky?

Con más de tres décadas de trayectoria, Tricky atraviesa un nuevo capítulo con ‘Different When It’s Silent’, su más reciente álbum. Lejos de repetir las fórmulas que lo convirtieron en una figura fundamental de los años 90, el artista continúa explorando nuevos territorios sonoros junto a colaboradores como Mitch Sanders, artista emergente de Bristol y una de las voces centrales del disco.

“Esa es mi definición del éxito: poder hacer lo que quiera hacer musicalmente, bajo mis propios términos, y que la gente me apoye”, explicó recientemente a Dazed.

Adrian Thaws es el nombre de pila de Tricky, quien es productor discográfico, vocalista, director, actor y músico británico. Es el creador del sonido Bristol, también conocido como trio hop junto con Portishead. Tiene 58 años y está radicado en Berlín.

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