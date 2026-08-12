‘Unidos por los nuestros’: fecha, lugar y artistas del concierto por Colombia y Venezuela

El concierto benéfico que había sido anunciado en Miami para apoyar a los damnificados por los terremotos en Venezuela amplió su propósito después del sismo que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. El evento, que originalmente se realizaría bajo el nombre ‘Unidos por Venezuela’, ahora se llamará ‘Unidos por los nuestros’ y destinará recursos a afectados de ambos países.

La jornada se llevará a cabo este domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami y reunirá a más de 25 artistas de la música latina. La modificación de la iniciativa fue anunciada luego del terremoto de magnitud 7,4 que afectó diferentes zonas de Colombia y que dejó una emergencia humanitaria que movilizó ayudas nacionales e internacionales.

Así ayudará ‘Unidos por los nuestros’ a los damnificados por los terremotos en Colombia y Venezuela

La jornada busca convertir la música en una herramienta de apoyo para las comunidades que todavía enfrentan las consecuencias de los terremotos. La recaudación estará dirigida a cubrir necesidades humanitarias de las personas afectadas, con acciones que incluyen asistencia alimentaria, atención médica, medicamentos y refugios temporales.

El concierto será transmitido por televisión, lo que permitirá que la campaña llegue a personas que no estarán presentes en el Kaseya Center y puedan sumarse con sus donaciones. Quienes sigan el evento a distancia también podrán contribuir a la iniciativa. El esquema de recaudación contempla donaciones mediante códigos QR, mensajes de texto y plataformas digitales, además de aportaciones corporativas.

De esta manera, la iniciativa busca ampliar la recaudación más allá de la venta de entradas y reunir mayores recursos para los damnificados de Colombia y Venezuela.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto ‘Unidos por los nuestros’?

El concierto reunirá a figuras de distintos países de Latinoamérica. El cartel está integrado por Marc Anthony, Chayanne, Ricardo Montaner, Feid, Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa, Jay Wheeler, Elena Rose, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Piso 21, SanLuis, Lasso, Alleh, Zhamira Zambrano, Chyno y Nacho, Free Cover, Corina Smith, Isadora, Jerry Di, Joaquina, Jorge Luis Chacín y Micro TDH.

La nómina reúne a artistas de géneros como pop latino, salsa, música urbana y vallenato, y está encabezada por algunas de las figuras con mayor trayectoria de la música latina. La organización ha señalado que el cartel está sujeto a modificaciones.

La iniciativa es impulsada por CMN, Maestro Cares Foundation, TelevisaUnivision y PIMIENTO Entertainment, con el respaldo de otras compañías y plataformas de entretenimiento. El concierto comenzará a las 6:00 p. m. del domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami y será transmitido por televisión como parte de la jornada de recaudación.

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