‘Unidos por Venezuela’ ciudad, fecha, nómina de artistas y boletas del concierto benéfico

El pasado 17 de junio dos terremotos afectaron a Venezuela, especialmente a la zona de La Guaira.

La tragedia, una de las más graves de origen natural que ha experimentado el vecino país, dejó cerca de 5.000 muertos y más de 15.000 heridos, así como familias que perdieron sus casas y todo lo que tenían.

Para recaudar fondos para los damnificados varias estrellas latinoamericanas se unieron para presentar un concierto benéfico.

Los artistas confirmados usaron sus redes sociales para confirmar el espectáculo que en los próximos días espera unir más talento.

Silvestre Dangond, Ricardo Montaner, Marc Anthony y más estrellas a favor de damnificados de Venezuela

De momento se sabe que la nómina de cantantes incluirá a Ricardo Montaner, Marc Anthony, Jay Wheeler, Elena Rose, Silvestre Dangond, Gente de Zona, Mau y Ricky, Olga Tañón, Lasso, San Luis, Piso 21, Alleh, Zhamira Zambrano y Enrique Santos.

El concierto se realizará el próximo domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami a partir de las 6:00 p. m. (hora local) y será transmitido de manera simultánea para llegar a una audiencia global. El evento es organizado por Cárdenas Marketing Network (CMN), Pimiento Entertainment, la fundación Maestro Cares y TelevisaUnivisión.

Se espera la participación de personalidades del deporte, el entretenimiento así como figuras relevantes y populares que deseen unirse a la iniciativa.

A lo largo del espectáculo, tanto presentes como los espectadores digitales podrán realizar donaciones a través de distintas plataformas digitales y códigos QR habilitados para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos. Esto podrá ser ya que además del concierto como tal se tiene concebida una jornada de telentón.

La boletería para asistir se podrá obtener a través de la plataforma Ticketmaster y estará a la venta desde este viernes 17 de julio.

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