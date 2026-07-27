Verbena Urbana en las Fiestas del Mar 2026: noche con talento samario en Playa Los Cocos

Las Fiestas del Mar volvieron a convertir a Santa Marta en el centro de la cultura, la tradición y el entretenimiento. Desde el pasado 23 de julio, la capital del departamento del Magdalena está celebrando sus 501 años. Tanto los samarios como los visitantes se han sumergido en una agenda llena de competencias náuticas, desfiles, muestras culturales, actividades deportivas y espectáculos musicales, consolidando esta celebración como una de las más destacadas del Caribe colombiano.

Así fue el concierto de la Verbena Urbana

Uno de los eventos más esperados dentro la programación es la Verbena Urbana, un espacio que, con el tiempo, se ha convertido en una tradición dentro de las Fiestas del Mar. Su propuesta de reunir a reconocidos exponentes de la música urbana, tropical y popular, junto a artistas emergentes y talento local, la ha posicionado como una de las noches más concurridas, especialmente por los jóvenes y las familias que encuentran en este concierto un ambiente festivo frente al mar.

Este sábado 25 de julio, artistas locales se dieron cita en la Playa Los Cocos, donde, desde ante de las 6:00 p. m., cientos de personas comenzaron a llegar para asegurar su lugar frente al escenario principal. Con el paso de las horas, el recinto comenzó a llenarse de gente ansiosa por disfrutar de una nómina de artistas que prometían poner a bailar a todos. Mane Ariza, Estéreo Beat, Fello Zabaleta, Grupo Norte, Yera y L’Omy hicieron vibrar a miles de asistentes en una de las noches más esperadas de las Fiestas del Mar 2026.

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Cada presentación mostró un estilo único, reflejando la diversidad musical que caracteriza a Santa Marta y al Caribe colombiano. Los artistas aprovecharon la oportunidad en el escenario para expresar su gratitud al público y resaltar la importancia de tener espacios que fomenten el talento local.

Fotografía por: Cortesía Fiestas del Mar - Cortesía Fiestas del Mar Verbena Urbana

Desfile Folclórico por las calles de Santa Marta

Este concierto fue precedido por el tradicional Desfile Folclórico que inició en la Carrera 5ta con Calle 30 y avanzó hasta llegar a la Carrera 26. Más de 30 mil personas se dieron cita para disfrutar de este tradicional evento que, además, reunió a más de 100 comparsas y distintos colectivos artísticos con representaciones institucionales, empresariales, folclóricas, urbanas, infantiles, juveniles, y de adulto mayores.

Uno de los momentos más esperados por los asistentes fue el desfile de las carrozas, donde las candidatas a la Capitanía Nacional y Distrital del Mar cautivaron a los asistentes, quienes las recibieron con aplausos. Mientras tanto, El Bola Corrales, Koffee El Cafetero, Kevin Flórez y Michel Torres se presentaron en el escenario para amenizar la tarde.

Durante la tarde, Santa Marta también eligió a su nueva Capitana Distrital del Mar 2026. Cassianil Hernández fue la ganadora. El cuadro de honor lo completaron Isabella Cuello, como Virreina, y Briel Rodríguez, como Princesa.