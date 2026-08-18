Wisin anuncia con "mucho orgullo y compromiso" la creación de la Universidad Del Perreo

“Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)”, expresó el artista en sus redes sociales.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, añadió Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante.

Asimismo, el intérprete de éxitos como ‘Pegao’, ‘Rakata’, ‘Pam Pam’, ‘Paleta’, ‘Sexy Movimiento’ o ‘Mírala Bien’ indicó que la misión es darle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece” y ampliará más información próximamente.

La institución ya cuenta con su página web oficial donde aparece una cuenta regresiva de 15 días. El reguetón pasó de ser un género censurado en Puerto Rico en sus inicios desde finales de los años ochenta, a dominar la música mundial gracias a colaboraciones entre destacados artistas y fusiones con otros géneros.

La Universidad del Perro... ¿Un nuevo disco?

Los internautas han dejado sus impresiones a través de comentarios en redes sociales: “Orientando a las generaciones nuevas”, “mis papás pensaban que perdía el tiempo escuchando reguetón en el cuarto… resulta que me estaba preparando para graduarme de esta universidad", “llegó mi momento de cambiarme de carrera”, “¿si ya una se graduó de otra carrera puede hacer segunda mención?“, ”al fin encontré mi carrera", “¿el inglés será requisito para graduarse?“.

Sin embargo, hay algunos internautas que han asegurado que ese anuncio no se trataría literalmente de un centro educativo, sino más bien de un nuevo disco: “Con los comentarios no puedo indagar si esto es verdad, es una broma o es un nuevo disco”, “claramente es una estrategia de marketing”, “no es verdad, mínimo es una nueva canción o un nuevo álbum”.

¿Quién es Wisin?

Wisin, cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna, es un cantante, rapero y compositor puertorriqueño que nació en 1978. Es ampliamente reconocido por haber formado, junto a Yandel, el icónico dúo de reguetón Wisin & Yandel, que logró un éxito internacional desde los años 2000. Además de su carrera en pareja, Wisin ha brillado como solista con éxitos como “Adrenalina”, “Que Viva la Vida” y “Vacaciones”. También ha tenido la oportunidad de colaborar con otros artistas como Daddy Yankee, Jennifer Lopez y Ricky Martin.