Yeimy Montoya está de vuelta: así será el regreso de Carolina Ramírez a ‘La Reina del Flow’

Desde el estreno de ‘La Reina del Flow’, Carolina Ramírez ha estado al frente de una de las historias más populares de la televisión colombiana con Yeimy Montoya, una mujer que encontró en la música una forma de reconstruir su vida después de haber sido víctima de una traición que marcó su destino.

El personaje ha atravesado distintas etapas a lo largo de la serie: pasó de ser una joven compositora a convertirse en una reconocida cantante, mientras enfrentaba a quienes le hicieron daño y lidiaba con las consecuencias de las decisiones tomadas durante su vida. La historia de Yeimy y su relación con Charly Flow (Carlos Torres) trascendió las fronteras de Colombia y llegó a más de 180 países, convirtiendo a esta serie en una producción con alcance internacional.

¿Qué se sabe del regreso de Carolina Ramírez a ‘La Reina del Flow’?

Ahora, Yeimy Montoya tendrá un nuevo encuentro con sus seguidores, aunque esta vez fuera de la pantalla. Caracol Televisión y Fénix Entertainment confirmaron que Carolina Ramírez será invitada especial en las presentaciones de ‘La Reina del Flow en concierto’ en Buenos Aires, donde volverá a interpretar al personaje que la convirtió en una de las protagonistas de la ficción colombiana.

La participación de la actriz será exclusivamente en las dos funciones programadas para el 14 y 15 de septiembre de 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires. De esta manera, no hará parte de todas las fechas de la gira, que reúne a varios integrantes del elenco para llevar al escenario la música y las historias de la producción.

La noticia tiene un significado especial para los seguidores de la serie debido al destino que tuvo Yeimy en la tercera temporada. El personaje murió en la ficción, después de atravesar nuevos conflictos y enfrentar problemas de salud, por lo que su aparición nuevamente como Yeimy representa un regreso simbólico para quienes han seguido su historia desde el comienzo.

Además, la presentación en Argentina permitirá un reencuentro entre Yeimy y Charly Flow. Ambos actores volverán a compartir escenario como sus personajes, uno de los encuentros que más expectativa genera entre los seguidores de la producción.

La primera función en Buenos Aires, prevista para el 14 de septiembre, ya agotó sus localidades. Debido a la demanda, se habilitó una segunda presentación para el día siguiente, para la cual todavía hay entradas disponibles.

‘La Reina del Flow en concierto’ combina música en vivo, actuación, narrativa, baile y recursos audiovisuales para trasladar al escenario el universo de la serie. El espectáculo llega a Argentina después de su recorrido por España, donde reunió a más de 120.000 espectadores en 13 ciudades durante 2026.

Así, aunque Carolina Ramírez no acompañará todas las fechas de la gira, el público argentino tendrá la oportunidad de verla nuevamente en la piel de Yeimy Montoya. Será, además, una particular forma de reencontrarse con un personaje que, dentro de la ficción, ya había tenido su despedida.

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