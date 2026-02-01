Yeison Jiménez: el emotivo homenaje de sus colegas en el día en que habría cumplido años

El Día de la Música Popular Colombiana se celebró este 25 de julio en el Movistar Arena de Bogotá con un concierto que reunió a algunas de las figuras más representativas del género y que, además de exaltar su legado en el país, estuvo marcado por un emotivo homenaje a Yeison Jiménez.

La jornada adquirió un significado especial, pues coincidió con la víspera de la fecha en la que el artista habría celebrado un nuevo cumpleaños (26 de mayo). Como parte del homenaje, cada asistente recibió al ingresar una vela artificial con una fotografía de Yeison, elemento que acompañó varios de los momentos más emotivos de la velada.

El escenario recibió a intérpretes como Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera, El Charrito Negro, Jhon Alex Castaño, La Banda del Aventurero, El Andariego y Luis Alfonso, quienes se unieron para rendir tributo a referentes de la música popular como Darío Gómez y Yeison Jiménez. Precisamente, el recuerdo del cantante estuvo presente durante toda la velada, convirtiéndose en uno de los momentos más significativos de la celebración.

Así fue el homenaje a Yeison Jiménez en el primer cumpleaños tras su partida

El homenaje comenzó con la presentación de la banda de El Aventurero, la agrupación que acompañó a Yeison Jiménez durante gran parte de su carrera artística. Antes de interpretar sus canciones, en las pantallas del Movistar Arena se proyectó el mismo video con el que el cantante acostumbraba a abrir sus conciertos. En la grabación se hace un repaso por su historia de vida, desde aquel niño que ayudaba cargando y vendiendo aguacates hasta convertirse en una de las voces más importantes de la música popular colombiana.

Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero en un accidente aéreo, por lo que esta fue la primera ocasión en la que sus seguidores conmemoraron su cumpleaños sin su presencia. Uno de los instantes más emotivos de la noche llegó cuando, en medio del tributo, apareció un pastel dedicado al artista.

Las miles de personas que llenaban el Movistar Arena acompañaron el momento cantando el tradicional ‘Feliz cumpleaños’, en un gesto simbólico para recordar al intérprete, que habría cumplido 35 años este domingo.

A lo largo del concierto, cada uno de los artistas que subió al escenario dedicó unas palabras a Yeison Jiménez y resaltó el legado que dejó en el género. Luis Alberto Posada fue uno de los primeros en recordarlo, pese a las diferencias públicas que ambos llegaron a tener en vida. Después lo hizo Jhonny Rivera, quien también evocó la amistad y el impacto musical del cantante.

Más adelante, la propia Banda del Aventurero continuó interpretando parte del repertorio que inmortalizó junto al artista. Luego fue el turno de El Charrito Negro y Jhon Alex Castaño, quienes también dedicaron mensajes de reconocimiento a quien consideraron uno de los grandes exponentes de la música popular colombiana.

El concierto contó además con la aparición sorpresa de Luis Alfonso, quien llegó vestido de mariachi para interpretar tres canciones y enviar un mensaje de cariño a quien consideró un amigo y colega, así como a los familiares de Yeison Jiménez, presentes durante la celebración.

Finalmente, El Andariego fue el encargado de cerrar la velada, sumándose al homenaje colectivo con el que artistas y público recordaron el legado del cantante en la víspera de lo que habría sido un nuevo cumpleaños.

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