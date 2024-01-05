Yeison Jiménez vuelve con música inédita: lanzan canción que grabó poco antes de morir

El 10 de enero de 2026, la música popular colombiana sufrió una de sus pérdidas más dolorosas con la muerte de Yeison Jiménez. El cantante caldense falleció en un accidente aéreo cuando se movilizaba desde Boyacá hacia Antioquia junto a integrantes de su equipo de trabajo. En el siniestro también perdieron la vida otras cinco personas que lo acompañaban en el vuelo.

La partida del intérprete de éxitos como ‘Aventurero’ y ‘El desmadre’ generó múltiples homenajes por parte de sus seguidores, colegas y familiares, quienes han buscado mantener vigente su legado artístico. Más de seis meses después de la tragedia, sus seguidores volverán a escuchar una canción inédita del artista, un material que hace parte de las grabaciones que dejó antes de su fallecimiento.

Cómo se llama y cuándo se estrena la nueva canción de Yeison Jiménez

El nuevo lanzamiento lleva por nombre ‘Mala de profesión’ y llegará a las plataformas digitales el próximo 23 de julio de 2026, según anunció el equipo del cantante a través de sus redes sociales. La canción hace parte del material que Yeison Jiménez alcanzó a grabar durante su carrera y que ahora es presentado al público como parte de la continuidad de su obra musical.

A través de la cuenta oficial del artista, sus familiares y colaboradores compartieron un mensaje en el que destacaron la importancia que tenía esta canción para él. “Yeison le tenía un cariño muy especial a esta canción. Hablaba de ella con ilusión, soñaba con verla convertirse en otro de sus éxitos y se veía cantándola junto a ustedes”, escribieron.

El tema quedó en manos de Dany, uno de los productores que trabajó junto al cantante, y será una nueva oportunidad para que sus seguidores conozcan parte del repertorio que Yeison Jiménez preparaba antes de su muerte. Su equipo invitó al público a acompañar este estreno como una forma de recordar la trayectoria del artista y el impacto que tuvo dentro de la música popular.

‘Mala de profesión’ se suma a otros lanzamientos que han llegado después de la muerte del cantante. En febrero de 2026 fue publicada ‘Dime que sí’, una canción inédita que fue presentada por su amigo y productor Georgy Parra. Posteriormente, Maluma estrenó ‘Con el corazón’, una colaboración que ambos artistas habían trabajado antes de la tragedia.

Con este nuevo lanzamiento, la familia y el equipo de Yeison Jiménez continúan revelando parte del trabajo que dejó preparado el artista, quien durante su carrera pasó de trabajar en una central de abastos en Bogotá a convertirse en uno de los principales exponentes del género popular en Colombia.

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